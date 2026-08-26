涉2025年立法會換屆選舉　網上披露選民資料　警拘捕及起訴25歲男

警方網絡安全及科技罪案調查科人員，前日（8月24日）拘捕一名25歲本地男子，他涉嫌在2025年立法會換屆選舉前，利用非法洩漏的個人資料，登入選舉事務處網上系統，獲取20名選民的登記資料，再於社交平台發布。



被捕男子涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「未經同意披露個人資料」，已被落案起訴。



警方網絡安全及科技罪案調查科高級督察李承恩交代案件。（左朗星攝）

警方表示，在2025年立法會換屆選舉前，有社交媒體帳戶於2025年11月21日，接連發佈多篇貼文，內容涉及20名選民的個人登記資料，包括全名及地址。個人資料私隱專員公署要求有關平台下架相關貼文，而相關貼文亦於當日被移除。選舉事務處即時報案，網罪科隨即接手調查。

調查顯示，有人利用受害人過往曾被不法洩漏或未經同意披露的個人資料，登入選舉事務處轄下的選民資料網上查閱系統，從而獲取選民登記資料，再於社交平台發佈。

案件於2025年立法會換屆選舉前發生，有社交媒體帳戶於2025年11月21日，接連發佈多篇貼文，內容涉及20名選民的個人登記資料。（資料圖片）

警方網絡安全及科技罪案調查科高級督察李承恩指，經深入調查後，警方鎖定一名涉案男子，並於前日（24日）採取拘捕行動，在粉嶺拘捕一名25歲本地男子。

該名男子涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」及「未經同意披露個人資料」罪被警方拘捕。行動中，警方檢獲兩部手提電話、一部平板電腦及一部手提電腦，並會進行數碼法理鑑證檢驗。被捕人已被落案起訴，案件已於今日（26日）於東區裁判法院提堂。警方就案件作進一步調查。

警方重申，市民不應企圖透過公開個人資料去騷擾或傷害他人。市民在網上發言前，必須審慎考慮法律後果。警方提醒市民，個人私隱受到香港法律保障。根據香港法例第486章《個人資料私隱條例》第64條，如任何人在未獲資料當事人相關同意的情況下，披露該人的個人資料，而導致該人或其家人蒙受指明傷害，即可能構成刑事罪行，有關罪行最高可判監禁5年及罰款100萬元。

根據《刑事罪行條例》 第161條 ，任何人意圖犯罪或目的在於使其本人或他人不誠實地獲益，或因不誠實地意圖導致他人蒙受損失之目的而取用電腦，一經定罪，最高可判監禁5年。