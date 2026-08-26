六旬漢墮環保廢料騙局失$280萬　警一周接50宗投資騙案涉$3000萬

警方透過其社交平台防騙帳號「CyberDefender 守網者」，於今日（26日）公布一宗網上騙案。一名年約60歲男子，疑誤信投資「國家電網公司合作環保廢料計劃」 騙局，被呃走逾280萬元。此外「守網者」亦透露，過去一周，警方共接獲逾50宗投資騙案，總損失金額逾3,000萬港元。



「守網者」指，涉事的六旬本地男子，透過社交平台Facebook認識騙徒，並發展成網友，其後雙方轉用WhatsApp繼續傾談。數日後，騙徒提及自己是「中電職員」，並訛稱與國家電網公司合作「環保廢料」的投資項目，以可觀利潤誘使受害人參與。

「守網者」透露，一名六旬男子誤信投資「環保廢料計劃」 損失逾280萬元。

過程中，騙徒並無提供任何網站等資訊，只是以訊息文字陳述計劃內容。受害人同意投資後，騙徒指示受害人將逾150萬港元，分別轉賬到多個不同的個人銀行戶口。當受害人提出質疑時，騙徒不但繼續吹噓投資項目回報豐厚，更展示手寫「保證書」，聲稱絕不欺騙；同時展示偽造的「香港身份證」照片，加強受害人信心，誘使再多次轉賬逾100萬港元。

其後，受害人再收到WhatsApp訊息，一名自稱是「國家電網公司」職員的騙徒，展示偽造職員證件訛稱投資項目已獲利，並展示一張聲稱價值「900萬港元」的偽造支票，要求受害人再轉賬以獲取「獲利金」，此時受害人才驚覺受騙，最終損失逾280萬港元。