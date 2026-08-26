大埔爆水管｜大元邨汀雅苑停水通宵維修　食水供應早上恢復正常

大埔安埔路近大元邨，本周三（26日）下午有食水管爆裂，大量食水湧出路面，一度影響大元邨、大埔廣場、汀雅苑及大埔中心的食水供應。水務署表示，涉事為一條直徑200毫米的食水供水管，用作供應食水予大元邨、汀雅苑及大元商場；署方同晚11時用水高峰期後停水及維修，並會提供水車及水箱為市民供水。



水務署翌日（27日）早上6時許在Facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」表示，經署方工程團隊通宵搶修，大埔安埔路的緊急水管維修工程已經完成，大元邨、汀雅苑及大元商場的食水供應已於本周四（27日）早上約6時開始陸續恢復正常，感謝大埔民政處、房屋署、區議員、關愛隊及屋苑管理處的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。



方署會與相關部門包括民政事務總署、房屋署、警務處、運輸署及路政署，以及相關屋苑管理處等持份者緊密協調，盡快制定更換該段喉管的方案，務求減少水管滲漏的機會和對附近居民造成的影響。



大埔安埔路爆水管，水務署派員到場搶修。（羅曉楓提供）

水務署一度表示，事發後已派員到場進行緊急搶修。署方為減低對居民的影響，安排在當晚11時用水高峰期後，才停水以進行維修。該署已為受影響用戶安排臨時食水，包括陸續放置2架水車及20個水箱於受影響範圍附近，方便市民取用；並派出供水特攻隊主動為有需要用戶及安老院送上樽裝水。水務署亦會密切留意臨時供水的情況，確保有足夠的臨時食水供應。

署方一度表示，除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，否則會爭取於翌日（27日）中午12時前，完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。水務署已就事件與大埔民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。

大埔安埔路爆水管，大元邨、汀雅苑會在晚上11時後停水以便搶修。水務署派出水車為居民供水。（羅曉楓提供）

水務署網站則稱，大埔大元邨、大埔廣場、汀雅苑和大埔中心「供水已經恢復」，停水原因為「水掣測試工作」。但有居民在網上留言指，現時仍未有水。

大埔大元邨、汀雅苑停水。（羅曉楓提供）