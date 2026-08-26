大埔爆水管｜居民冒黃雨撐傘取水梳洗　晚餐靠外賣解決

大埔安埔路一條直徑200毫米的食水供水管爆裂，影響大元邨、汀雅苑及大元商場供水，水務署派出水車和水箱到場供水予受影響居民，並安排在今晚（26日）11時後停水作維修。《香港01》記者晚上到場了解，在黃色暴雨警告生效期間，有約20名居民在大元邨泰怡樓對開的水車冒雨排隊取水。



大埔安埔路爆水管，水務署派出水車和水箱為大元邨及汀雅苑居民供水，有「大力士」兩手各拿一個水桶取水。（左朗星攝）

居民李先生以手推車載着一個大膠桶到場取水。他指取得的水將用來梳洗，晚飯則靠外賣解決。水務署稱爭取於明日（27日）中午12時前完成搶修及恢復供水。李先生表示，因今晚已取水備用，相信明早出門上班前不會受太大影響。

大埔安埔路爆水管，水務署派出水車和水箱為大元邨及汀雅苑居民供水，李先生以手推車載着大膠桶冒雨取水。（左朗星攝）

其他居民則分別帶同膠水桶、鋼煲、以至膠水壺和臉盆，到水車取水；更有「大力士」兩手各拿一個大膠桶，合共帶走兩桶食水。就現場所見，有關愛隊成員協助居民。另在大元邨停車場對開亦有水車，並有少量居民落樓取水。

大埔安埔路爆水管，水務署派出水車和水箱為大元邨及汀雅苑居民供水，不少居民帶同膠桶到場，在大廈對開排成「水桶陣」。（左朗星攝）

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水務署水車及水箱位置

．水車：大元邨泰樂樓、泰怡樓

．水箱：汀雅苑；大元邨泰樂樓、泰怡樓、泰寧樓

水務署表示，滲漏的是一條直徑200毫米的食水供水管，用作供應食水予大元邨、汀雅苑及大元商場。為減低對居民的影響，該署安排在今日晚上11時用水高峰期後，才停水以進行維修。該署已為受影響用戶安排臨時食水，包括陸續放置2架水車及20個水箱於受影響範圍附近，方便市民取用；並派出供水特攻隊主動為有需要用戶及安老院送上樽裝水。水務署亦會密切留意臨時供水的情況，確保有足夠的臨時食水供應。

大埔安埔路爆水管，安埔路與安泰路交界至晚上約10時仍有水湧出。水務署表示，為減低對居民的影響，安排在晚上11時用水高峰期後才停水維修。

署方表示，除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，否則會爭取於明日中午12時前，完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。水務署已就事件與大埔民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。