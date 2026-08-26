海關破兩宗機場旅客販毒案　檢$1500萬K仔　拘3人包括兩本地男女

香港海關昨日（25日）在香港國際機場偵破兩宗旅客販運毒品的案件，檢獲共約38公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約1500萬元。



海關拘捕3人，包括兩名從意大利羅馬抵港的本地男女、及一名馬來西亞抵港的內地男子。兩宗案件將於明日（27日）在西九龍裁判法院提堂。



海關在第一宗案件檢36公斤的懷疑氯胺酮。（海關提供）

首宗案件中，一名51歲的本地女子及一名26歲的本地男子，昨日從意大利羅馬飛抵本港。海關人員清關時，在他們的寄艙行李箱內發現一批共重約36公斤的懷疑氯胺酮，遂把兩名人士拘捕。

第二宗案件中，一名40歲的內地男旅客昨日由馬來西亞吉隆坡飛抵本港。海關人員清關時，發現其寄艙行李的夾層內藏有約兩公斤懷疑氯胺酮。該名男子隨即被拘捕。

一名40歲的內地男旅客被拘捕。（海關提供）

首宗案件的兩名被捕人士已被共同控以一項販運危險藥物罪，而第二宗案件中的被捕男子已被控一項販運危險藥物罪名。兩宗案件將於明日（27日）在西九龍裁判法院提堂。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關在寄艙行李的夾層內藏有約2公斤懷疑氯胺酮。（海關提供）

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。