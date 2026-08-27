apm打小朋友｜心理學家：家長調停糾紛須冷靜　忌管教他人孩子

【apm打小朋友／apm摑女童／普通襲擊／在公眾地方打鬥】觀塘apm大堂「SUMMER PLAYFEST」昨午（26日）發生兩家庭爭執案。網上影片可見，一名老婦推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，觸發家長混戰。消息指，事發時男童及5歲女童，在apm大堂的籃球玩樂設施玩耍期間，因搶籃球而爭執。事件驚動雙方家長，戰線「由細路變大人」。初步懷疑女童的34歲母親，首先掌摑男童的68歲姓梁外婆，梁隨即還手打女童母親。糾纏之間，梁婦再推撞及掌摑女童，導致女童右臉紅腫。不少人批評成年人士將怒氣發洩在小童身上的行為。警方已落案起訴上述3名家長，9月3日堂。



有註冊臨床心理學家分析事件，指家長在目睹孩子受欺負時，大腦會被原始的防衛情緒綁架，加上在保護慾的驅使下，掌管大腦理性思考的「前額葉皮質」會暫時失靈。她提醒家長「每一次衝突，都是一場身教」，應學習如何理性應對，避免「愛孩子」演變成「最壞的示範」。



註冊臨床心理學家鄒凱詩指，家長在目睹孩子受欺負時，大腦會被原始的防衛情緒綁架，加上在保護慾的驅使下，掌管大腦理性思考的「前額葉皮質」會暫時失靈。（資料圖片）

註冊臨床心理學家鄒凱詩接受《香港01》電話訪問提到，父母應優先處理兒童情緒，以免造成童年陰影，另外亦切勿向孩子灌輸「以暴易暴」的錯誤觀念，以免一代傳一代。成人調停兒童糾紛時須保持冷靜，切忌干預管教他人子女，如作出體罰等。



鄒凱詩指，小朋友無故受到襲擊、或目睹大人之間暴力畫面後，嚴重的話有可能會對他們造成童年陰影。其次，在此年紀的小童會容易會將責任歸咎於自己，會將事情放大，覺得是自己做錯事而連累親人被捕。

鄒說，留意到影片中警察到場後，疑指示一名正抱著並安撫孩子的女士與孩子分開，該名女士便立即將孩子放下。她認為，這突如其來的舉動，令原本已受驚的孩子更加恐懼，由於小朋友無法理解事發原因，容易誤以為是自己犯錯而惹怒母親，這種經歷無疑會對兒童的安全感、心理陰影造成極大損害。

她又指，家長當下可能要忙於處理事情，但都應先顧及小朋友感受，處理兒童的心理創傷是優先事項。

影片中可見婦人疑依指示放下小孩。(網上影片截圖)

拒絕灌輸「以暴易暴」觀念 父母勿遷怒孩子免留心靈創傷

她認為，家長必須向孩子作出合理解釋，切勿灌輸「暴力可以解決問題」的錯誤觀念，因為身體暴力會很容易傳給下一代。父母並應向孩子承認自己使用暴力的方法是錯誤的，並示範應以一個恰當的方法去處理矛盾，例如用平靜情緒或言語等。

而未受波及的家人，應多加陪伴以建立兒童的安全感；涉事母親在處理法律程序之餘，亦需向孩子清楚說明現況與最壞情況。家長務必妥善控制情緒，絕不能將事件歸咎於孩子，如講「悔氣說話」等，否則將對其造成一生的心靈創傷。

婦人隨即放下小孩。(網上影片截圖)

成人介入兒童糾紛須保持冷靜 切忌干預管教他人子女

鄒凱詩指，面對幼童爭執時，家長應教導孩子以言語協商或尋求成人調停，而不是兩人自行「私了」。她續稱，當家長調停時亦不應訴諸暴力，若對方家長情緒失控或蠻不講理，應以保障兒童安全為先，將雙方分開後再向孩子解釋。

此外，成人在介入糾紛時必須保持冷靜，切勿越權管教，亦避免對他人孩子作出體罰。鄒凱詩指出，盡量避免去干預、教導他人的小孩。管教小孩的責任應該交還給對方的父母去承擔，如果大家都能遵守這個規則，相信情況會好很多：因為每個小孩的性格不同，他們是否還有其他問題，在不了解他們的情況下，其實是無從得知的。因此，理應假設對方的父母才最清楚該如何處理，才是最理想的做法。

她亦留意到，片中的婆婆可能因為太疼愛小朋友，出於擔心而為其出頭，這是可以理解的。但作為成年人，更需要冷靜思考，衡量此舉對孩子長遠的影響與教育意義。她續指，孩子的情緒是必須優先處理，同時成年人亦要妥善控制自身情緒，才能為孩子樹立良好的榜樣，這對小朋友一生的情緒發展至關重要。

觀塘apm大堂有老婦推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，隨後觸發混戰。（Threads@one_mushroooom）

鄒凱詩亦在其Facebook專頁解釋，當家長看到孩子受欺負或與人爭執時，大腦中的「杏仁核」會被瞬間激活，將現場狀況判定為「威脅」，從而激發人類最原始的「戰或逃」，加上在保護慾的驅使下，大腦掌管理性思考的「前額葉皮質」會暫時失靈，繼而作出非理性行為。

針對兒童在遊樂場搶設施或推人等行為，鄒凱詩提到這是大腦社交功能尚未成熟的正常表現。家長介入應著重於「教育」，而非「處罰」或「代為宣洩情緒」。她建議家長，首先應蹲下平視孩子，冷靜指出其不當行為、其次提供替代方案，教導孩子正確的社交技巧； 若孩子持續無法遵守規則，家長應平靜地將其帶離現場休息，並說明原因。

片段可見，老婦大力推撞及掌摑一名女童。（Threads@one_mushroooom）

面對孩子受傷 家長應深呼吸、安撫孩子、表達界線及尋求第三方協助

鄒凱詩表示，明白若看到自己的孩子被打或受傷，家長必然感到心疼和憤怒，但她提醒此時家長的反應正是向孩子示範「如何應對不公與衝突」。

她建議家長可以深呼吸3秒，提醒自己「現場並無生命危險，需展現成熟的溝通態度」；及後優先安撫孩子，檢查他有否受傷，給予擁抱並說出其感受，讓孩子重拾安全感；以對事不對人的方式向對方清晰表達界線；最後，若對方態度惡劣或不講理，應尋求第三方協助，可直接聯絡場館職員或保安處理。

鄒凱詩認為：「每一次衝突，都是一場身教。」又希望家長深思一個問題，究竟是想教出一個用暴力解決問題的孩子，還是一個懂得出聲保護自己、卻又能冷靜處理危機的孩子。

救護員到場，將受傷女童及其母親送院。(圖片來源：threads/one_mushroooom)

警方今日（27日）表示，涉案3名被捕人，各被控一項在「在公眾地方打鬥」罪，姓梁68歲婦人則被控多一項「普通襲擊」罪，案件將於9月3日上午，於觀塘裁判法院提堂。

事發於周三（26日）下午4時44分，一名68歲姓梁老婦，與其34歲姓吳女兒，帶同外孫兒一同到apm玩耍。其間，外孫兒與一名5歲陌生女童，因使用遊戲設施時發生爭執。雙方家長隨即爆衝突，梁婦、吳婦及徐婦均有爭執糾纏。

警員接報到場調查，梁婦面部紅腫及臀部疼痛，吳婦左邊面近鼻有紅痕，手部受傷；5歲女童右臉紅腫，其母親亦面部紅腫。

梁婦和吳婦兩母女涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，梁婦另涉「普通襲擊」，女童母親涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，所有被捕人現正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進，4人均保持清醒，被送往基督教聯合醫院接受治理。

消息指，案中男童及5歲女童在籃球玩樂設施玩耍時，因搶籃球起爭執，女童的34歲姓徐母親，首先掌摑男童的68歲姓梁外婆，梁婦隨即還手打徐婦。糾纏之間，梁婦再推撞及掌摑女童，導致女童右臉紅腫。據了解，女童和其母親來自內地，持雙程證到港。

事發影片可見，穿紅色上衣的老婦大力推撞一名女童，女童被嚇得呆立當場。老婦隨即再衝前大力掌摑女童，女童被打至跌坐地上。這時一名穿黑色上衣、疑似女童家長即時上前想對老婦動手，另一名穿連身裙女子則推開黑衣女子。雙方激烈爭吵，連身裙女子一度抓住黑衣女子喝斥：「你停喺度唔好走！」現場有人表示「報警」。