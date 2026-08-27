apm打小朋友｜警控3婦公眾地方打鬥 68歲婦另涉普通襲擊9.3提堂
撰文：凌逸德
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【apm打小朋友／apm摑女童／普通襲擊／在公眾地方打鬥】觀塘apm大堂「SUMMER PLAYFEST」昨午（26日）發生兩家庭爭執案。網上影片可見，一名老婦推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，觸發家長混戰。消息指，事發時男童及5歲女童，在apm大堂的籃球玩樂設施玩耍期間，因搶籃球而爭執。事件驚動雙方家長，戰線「由細路變大人」。初步懷疑女童的34歲母親，首先掌摑男童的68歲姓梁外婆，梁隨即還手打女童母親。糾纏之間，梁婦再推撞及掌摑女童，導致女童右臉紅腫。不少人批評成年人士將怒氣發洩在小童身上的行為。
警方表示，警員接報到場經初步調查，相信有人因場地設施問題爭執，3人發生打鬥，其間姓梁68歲女子，以手襲擊一名5歲內地女童。梁的34歲姓吳女兒，涉嫌「在公眾地方打鬥被捕」；梁涉嫌「在公眾地方打鬥」及「普通襲擊」被捕；女童的姓徐34歲母親，涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。所有被捕人及女童均受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理。
上述3名被捕人，各被控一項在「在公眾地方打鬥」罪，姓梁68歲婦人則被控多一項「普通襲擊」罪，案件將於9月3日上午，於觀塘裁判法院提堂。
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