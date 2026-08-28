屯門輕鐵4老混戰｜兩對夫婦全年約七旬　疑爭「優先座」大打出手

一列751綫輕鐵今早（28日）駛經屯門一帶時，車上4名長者疑因爭位大打出手，全數受傷被捕。事件更多細節曝光，4人分屬兩對夫婦，且全部已年約古稀之年，當時因為爭坐「優先座」爆發罵戰，最終動武收場。



據了解，其中一對夫婦同姓陳（71歲及69歲），另一對夫婦則分別姓盧（75歲）及姓林（70歲）。4人從屯門醫院站登上該輛列車，疑因爭坐「優先座」問題爭執動粗。事發後，陳氏夫婦先在藍地站下車；而盧氏夫婦則延至鍾屋村站下車。4人分別手、腳受傷，全被送往屯門醫院治理，同涉「在公眾地方打鬥」被捕。



網上片段顯示，打架位置在優先座附近。穿卡其色外套的男子，緊箍着一名黑衫男；兩名均穿紫色衫的女子，亦加入戰團。其中深紫衫婦人揮舞拐杖攻擊，淺紫衫女子則拍打對方，並企圖搶走拐杖。

黑衫男雖一直被箍住，但仍出手「幫拖」，反手緊箍淺紫衫女扯髮撳頭、將其頭部按向扶手。對方其後掙脫，一掌打向黑衫男，深紫衫女子見狀則再用拐杖施襲。有乘客見狀，慌忙求助「司機快啲啦」，亦有人在旁大喊「唔好打啦」，另有旁觀市民舉手機拍攝。

另一片段顯示，4名男女互相推撞，僵持不下，傳出男子爆粗互罵聲「X你老母」，其中一人高聲質問：「你係咪郁手呀？」

4人互相推撞，扭作一團。（Franki Fung/真.屯門友 影片截圖）

目擊者在網上發文形容，雙方爆發衝突的原因疑似「爭位坐」，涉案兩對男女自屯門醫院站上車後爭執，即使中途車廂出現空位，雙方仍不肯罷休，最終動武收場。車長報警後，駛至藍地站時停車，要求涉事人士下車。

片主續稱，其中兩人一度拒絕配合，直斥他們「買起成條元朗輕鐵線」。直到車長安排其他乘客落車轉乘後，兩人才被列車載走。