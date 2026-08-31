網傳紅磡一地盤風煤樽爆炸起火　消息：7月中滅火培訓　並非火警

上周日（23日）有網民在社交平台，上載數張照片，聲稱紅磡庇利街一個地盤內，有風煤樽爆炸。同一批照片於上周五（28日），再被同一用戶上載到另一社交平台群組，稱事發時地盤安全人員未有即時疏散人群，而是檢查工人有否拍下事發影片或照片。帖文所附照片顯示，現場相信為地盤室內位置，一個升降台旁邊火光熊熊，冒出大量濃煙，仍有工人在旁觀察。



不過，據《香港01》了解，該個地盤並無發生火警；帖文中的照片是拍攝於7月中一個常規演習及滅火培訓。消防處回覆《香港01》查詢表示，在7月1日至8月28日期間，並未接獲該地址相關的火警報告；經巡查後亦未發現有過量儲存危險品的情況。



網傳紅磡庇利街一地盤有風煤樽爆炸起火，但據了解，該地盤並無無發生火警；照片是拍攝於7月中一個常規演習及滅火培訓。（網上圖片）

消防處指出，於8月28日在社交平台上得悉紅磡庇利街一個地盤，有懷疑涉及過量儲存危險品的情況，該處於同日派員前往現場調查。調查期間，並未有發現上址有相關情況，故消防處未有採取任何執法行動。

另外，消防處於今年7月1日至8月28日期間，未有接獲上述地址的相關火警報告。

勞工處則回覆《香港01》查詢稱，得悉事件後已即時派員到現場了解；如發現有人違反職業安全及健康法例，定會依法處理。