海關搜兩香港赴澳門內河船　檢$850萬走私美容針藥物雪茄等

海關於8月19日及20日，偵破兩宗涉嫌利用內河船走私的案件。人員透過情報分析及風險評估，抽查兩艘由香港出發前往澳門的內河船，在船上檢獲大批懷疑走私貨物，包括懷疑藥劑製品、美容針劑、雪茄及中草藥等，估計市值共約850萬元。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



海關於8月19日及20日，抽查兩艘由香港出發前往澳門的內河船，檢獲市值約850萬元的走私貨物，包括懷疑藥劑製品、美容針劑、雪茄及中草藥等。部分檢獲的貨物，與海關於8月25日在上水工廈一走私藥劑製品的分裝及儲存倉庫搜出的藥品包裝相同。（海關提供）

海關於8月19日及20日，抽查兩艘由香港出發前往澳門的內河船，檢獲市值約850萬元的走私貨物，包括懷疑藥劑製品、美容針劑、雪茄及中草藥等。（海關提供）

翻查資料，海關8月25日在上水一工廈單位，搗破一個走私藥劑製品的分裝及儲存倉庫，檢獲市值逾1,100萬元的藥劑製品，逾半為壯陽藥，亦有抗癌等藥物，當中大部分含有受管制的第一部毒藥。當中部分檢獲的壯陽藥，包裝與今次檢獲的部分走私貨物相同。該次行動中海關拘捕兩名持雙程證內地男女。

▼8月25日上水工廈走私藥劑製品倉庫檢獲貨物▼



海關在上水一工廈單位，搗破一個走私藥劑製品分裝及儲存倉庫，檢獲市值逾1,100萬元的藥劑製品。（梁偉權攝）

海關是專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關稱，執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。任何人在沒有有效出口許可證下出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。