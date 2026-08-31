海關搜兩香港赴澳門內河船 檢$850萬走私美容針藥物雪茄等
撰文：梁曉晴
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海關於8月19日及20日，偵破兩宗涉嫌利用內河船走私的案件。人員透過情報分析及風險評估，抽查兩艘由香港出發前往澳門的內河船，在船上檢獲大批懷疑走私貨物，包括懷疑藥劑製品、美容針劑、雪茄及中草藥等，估計市值共約850萬元。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。
翻查資料，海關8月25日在上水一工廈單位，搗破一個走私藥劑製品的分裝及儲存倉庫，檢獲市值逾1,100萬元的藥劑製品，逾半為壯陽藥，亦有抗癌等藥物，當中大部分含有受管制的第一部毒藥。當中部分檢獲的壯陽藥，包裝與今次檢獲的部分走私貨物相同。該次行動中海關拘捕兩名持雙程證內地男女。
▼8月25日上水工廈走私藥劑製品倉庫檢獲貨物▼
海關是專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關稱，執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。
走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。任何人在沒有有效出口許可證下出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。