梅艷芳媽媽逝世｜覃美金屢提訴訟爭產　每月生活費$7萬增至$25萬

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）今日（30日）早上10時許，懷疑於銅鑼灣禮頓道家中進食時陷入昏迷，送院搶救後證實不治，享年102歲。雖然梅艷芳設有信託基金，以在病逝後仍可照顧母親，但多年來，梅媽對生活開支表達不滿，曾就遺產分配問題提出一連串訴訟，展開漫長爭產之路，希望取得全部遺產。歷經多年的司法拉鋸與連番敗訴，她仍執意將案件上交至終審法院，惟所有上訴許可全遭駁回。最終，梅媽因拖欠巨額律師費，被頒令破產。



梅媽覃美金今日（30日）於住所進食時突陷昏迷，送院後搶救不治。她生前曾為愛女梅艷芳的巨額資產，展開漫長的爭產之路，惟最終欠下巨額律師費破產收場。（資料圖片）

梅艷芳設信託基金保障母晚年生活 每月生活費由7萬至25萬

梅艷芳於2003年罹患子宮頸癌逝世，終年40歲。梅艷芳遺下巨額資產，2006年遺產管理人曾表示，她名下遺產淨資產達6,800萬元。之後加上樓價上升、資產增值等因素，外界估計其遺產價值已增加至上億元。梅艷芳深知母親理財習慣，為保障其晚年生活，她成立信託基金。

根據最初遺囑內容，梅媽每月獲發7萬元生活費直至終老，但她嫌金額捉襟見肘，因而多次循法律途徑要求調高額度，從7萬元一路增至12萬元甚至20萬元，卻始終抱怨金額不足。雖然梅媽曾多次上訴，卻始終未能從信託公司取回全部遺產。

雖然梅媽曾多次上訴，卻始終未能從信託公司取回全部遺產。2009年，她曾以生活苦悶為由，向法庭申請提取80萬港元去環遊世界；2017年，她又要求改為一筆過發放15年、共7,100萬港元的生活費，但這些申請均遭法官當庭拒絕，僅同意就其每月生活費進行調整。事實上，梅媽每年領取的遺產生活費會隨通脹自動加碼3.5%。2019年，她為補擺95歲大壽並加碼過年「派利是」，再次向法庭申請提款，最終獲批25萬港元。

梅媽覃美金今日（30日）於住所進食時突陷昏迷，送院後搶救不治。她生前曾為愛女梅艷芳的巨額資產，展開漫長的爭產之路，惟最終欠下巨額律師費破產收場。（資料圖片）

自爆屋租買補品養狗開支驚人 稱要抽調2萬供養長子生活捉襟見肘

數年前，其長子梅啟明在回應梅媽宣布斷絕母子關係時透露，每月的生活費已大幅遞增至25萬元，而自己此前每月僅獲得梅媽給予的2萬港元供養。此外，梅媽曾大爆日常開銷驚人，單是每月房租與水電雜費已達4萬元，再加上司機和兩名外傭的薪資，負擔極重。她平日亦極講究養生，花費大量金錢購買名貴補品，家中更飼養了6隻狗。她又稱每月要抽調1至2萬供養長子一家三口，令自覺生活捉襟見肘。

生前傾盡所有打官司圖取回逾億元遺產 惟最終敗訴破產收場

除生活開支外，長年爭產的官司費用，亦是將巨額生活費耗盡的主要原因。梅媽多年來為梅艷芳逾億元的遺產，不惜傾盡所有與信託公司打官司。她曾經稱，自己有一半收入都用作償還訴訟費用及龐大的律師費。於2011年她曾與長子梅啟明入稟高院指，遺產信託人疏忽處理梅艷芳生前的遺囑及信託書，令其遺產損失而索償15億，惟被法庭將案件剔除。

另外，她一度要求高院下令遺產管理人，將未來15年合共約5500萬元的生活費一次性發放，亦被法庭駁回。最終，梅媽於2012年因拖欠230萬律師費被頒令破產。如今梅媽離世，這場爭產風波終告一段落。

梅媽覃美金今日（30日）於住所進食時突陷昏迷，送院後搶救不治。她生前曾為愛女梅艷芳的巨額資產，展開漫長的爭產之路，惟最終欠下巨額律師費破產收場。（IG@ anitamuifanclub1010）