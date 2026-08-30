林黛墓碑毀壞｜已故亞洲影后跑馬地墳墓疑遭塗鴉　網斥：必有報應

曾四度榮獲「亞洲影后」殊榮的影星林黛（原名：程月如）於1964逝世，年僅29歲，長眠於跑馬地天主教聖彌額爾墳場。據了解，林黛墓碑疑遭人塗鴉毀壞，尚待修葺。事件引發網民憤慨，怒斥：「破壞墓者，必有報應！」、「啲人咁痴線，攪破壞有咩意思？」



《香港01》記者今日（30日）到場視察，發現墳墓位置被膠帶圍封，石碑貼上告示，指墓地遭塗鴉，正聯絡林黛家人商議修葺安排；告示貼出日期為8月15日。記者於現場未見塗鴉，但墓上有部份位置，被新簇的白色油漆遮蓋。據保安員透露，附近有修女墳墓亦疑同遭破壞，有挖掘痕跡。



曾四度榮獲「亞洲影后」殊榮的影星林黛，於跑馬地天主教聖彌額爾墳場的墳墓，疑遭人塗鴉破壞，目前有膠帶圍封，尚待修葺。（林振華攝）

另外，有墳場職員透露，附近有修女墳墓亦疑同遭破壞，有挖掘痕跡。（林振華攝）

四屆「亞洲影后」林黛原名程月如，是已故全國人大常委會副委員長程思遠的女兒。她於1934年出生於廣西，1949年定居於香港。憑《翠翠》一炮而紅，此後在銀壇路上一帆風順。在13間主演數十部國語片，更憑其中4部勇奪亞洲影后獎，其代表有《貂蟬》、《千嬌百媚》、《不了情》等。

1964年，林黛在事業如日中天之際，與丈夫龍繩勳（民國時期雲南省主席龍雲兒子）一時鬥氣，在寓所服食過量安眠藥及吸入煤氣自殺身亡，結束短短29年生命。遺體下葬跑馬地天主教聖彌額爾墳場，其墳墓有四座天使相伴。