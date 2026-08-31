梅艷芳媽媽逝世｜長子梅啟明認屍　不擔心殮葬權：永遠都係佢個仔

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽），昨日（30日）早上於銅鑼灣禮頓道家中疑進食時陷入昏迷，送院搶救後不治，享年102歲。梅媽遺體被舁送到西環域多利亞公眾殮房，其長子梅啟明今日（31日）早上10時45分左右，偕梅媽的女助手到來辦理認屍手續。



梅啟明表示，預計採用土葬儀式辦理母親的後事，又直言不擔心殮葬權的問題：「你係佢個仔，永遠都係佢個仔。脫離關係？中國人習俗嚟講係無呢樣嘢。」



梅啟明於殮房門外持手機與人通話。 （翁鈺輝攝）

梅啟明一行二人，乘的士到達殮房，神情肅穆未發一言，直奔入殮房，其後又於門外持手提電話與人通話。

至11時20分左右梅啟明獨自步出殮房，向傳媒述說母親後事的安排。他表示預計以土葬辦理後事：「以老人家嚟講，唔應該做火葬，完完整整咁樣，土葬多...多數同阿梅一齊，等佢有伴啲。」

梅啟明有信心可辦理母親的後事。（翁鈺輝攝）

至於如何取回殮葬權？他顯得很有信心，反問記者：「點解咁問？咩人可以？一啲都無（阻滯），中國人嚟講，你係佢個仔，永遠都係佢個仔。脫離關係？中國人習俗嚟講係無呢樣嘢， 包括法律都係。唔係你話斷絕就繼絕，而且佢（梅媽）嘅斷絕都係受人疏擺，佢蒙蒙查查。」批評梅媽好朋友潘小文不應該干涉：「咩都關佢事，你點知（做遺囑）? 幾事輪到佢講？呢啲係家事，就算有咩，都係跟法律程序。」

另外，梅啟明亦不滿與梅媽同住的侄仔未有及時現身：「咁點解老人家咁大件事，佢都無出現？去到下晝先見。」

他引述醫生稱﹐梅媽死因初步是鯁喉：「初步話鯁親，食麥皮，但係咪麥皮都未知，要深入研究，睇下情況點、下一步點行呢？」