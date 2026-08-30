梅艷芳媽媽覃美金逝世｜梅啟明：上次見面兩年前　將申基金辦後事

已故巨星梅艷芳的母親「梅媽」覃美金，今早（30日）在銅鑼灣禮頓道住所進食期間暈倒後離世，享年102歲；其長子梅啟明與未婚妻等人，下午趕抵律敦治醫院了解。



傍晚6時許，梅媽遺體移送西區殮房。梅啟明會見傳媒時稱，上次與母親見面已是兩年前，將會申領妹妹梅艷芳的信託基金辦理母親後事，「如果基金唔肯去處理，我一定會上法庭，一定會告到底！」他又指，兩母子沒有隔夜仇，姪兒辭退母親的貼身護士才出事，如由自己照顧不會發生今次事件，「我都希望佢到105歲。」



梅艷芳母親覃美金以高齡102歲猝逝，今日（6日）傍晚遺體由律敦治醫院移送殮房。（羅日昇攝）

梅啟明稱，上次與母親見面已是兩年前，今午2時才接獲傳媒通知。他初步了解懷疑是鯁喉，但他指「工人講得唔清唔楚」，確實死因有待驗屍，「嚟嘅時間救護員已急救緊，急救完話冇知覺喇‥‥‥打完強心針都係搞唔掂喇。」

他續稱，母親原本有貼身護士，但姪子將其辭退，又封鎖其他聯絡人，故今日遲遲才知噩耗。他認為母親由自己照顧，就不會發生今次事件，「起居飲食同食藥有咩問題都第一時間（照顧），有專科醫生在身邊，一定唔會發生咁嘅事，我都希望佢到105歲。」他稱，在醫院亦見到姪子，但雙方沒有打招呼及商量其他後事。關於下一步處理其他善後問題，他指母親「佢拜佛，我就唔想火葬，安詳啲土葬。」

梅啟明：「根本我同阿媽係冇嘢，母子邊有隔夜仇」

梅啟明強調，自己是唯一兒子，必須處理後事問題。至於姪子是否有共識，他認為應該要有商有量，「共咩識？」對於母子二人已斷絕關係，「呢樣嘢冇話斷唔斷絕，一世阿媽就係阿媽，呢啲係身邊人搞咁多嘢出嚟‥‥‥根本我同阿媽係冇嘢，母子邊有隔夜仇。」

他又重申沒有財政壓力，「一啲都唔怕負擔，阿梅留返咁多錢，有基金，我咪申請基金處理，好正常，如果基金唔肯去處理，我一定會上法庭，一定會告到底！」他稱，很高興妹妹遺產捐予慈善機構，但他「唔會放過」立心不良的人。

梅艷芳母親覃美金，今早（8月30日）在銅鑼灣禮頓道禮賢大廈住所猝逝，享年102歲。（羅日昇攝）

據了解，梅媽生前患有心臟病及高血壓，需定時服藥及進食流質食物，日常生活則由家傭照顧，她亦負責餵梅媽進食。今日早上約10時半，她在銅鑼灣禮頓道58至64號禮賢大廈住所，由31歲印傭餵梅媽食流質麥皮，期間梅媽突然暈倒，印傭遂立即報警。梅媽由救護車送往律敦治醫院搶救後，惟於早上約11時27分證實不治。

梅啟明於今日下午3時半，乘的士抵達急症室。

長子梅啟明的未婚妻趕到醫院。（羅日昇攝）