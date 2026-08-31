林黛墓碑損毀暫無人被捕　另一修會墓園遭毁　87歲翁被捕辯稱維修

曾四度榮獲「亞洲影后」殊榮的影星林黛（原名：程月如），於1964年、29歲之齡殞命，長眠於跑馬地天主教聖彌額爾墳場，其墓碑近日疑遭到破壞，據知此案暫無人被捕。不過，原來同一墳場內，另一個修會墓園上月曾遭人破壞，警方本月初拘捕一名87歲退休翁，他辯稱在進行維修工作，而非造成破壞，警方列破壞或損毀財物案，由灣仔警區刑事調查隊跟進。



墳場另一個修會墓園亦遭人破壞，警方拘捕一名87歲退休人士。（林振華攝）

曾四度榮獲「亞洲影后」殊榮的影星林黛，於跑馬地天主教聖彌額爾墳場的墳墓，疑遭人破壞，目前有膠帶圍封，尚待修葺。（林振華攝）

跑馬地天主教聖彌額爾墳場辦事處今日（31日）回覆《香港01》查詢時表示，涉事墳墓（林黛的墳墓）為首次遭人破壞，其雲石拜台被人用英泥覆蓋，辦事處已於事發當日即時報警。此外，場內另有一個修會墓園亦遭破壞，警方已就案件拘捕一人。

據了解被捕人姓曹，87歲的退休人士。墳場保安員於上月24日上午11時至下午1時巡邏期間，場內狀況正常。同日下午2時他返回時發現，一個墓碑後方的混凝土地板（約1米乘1米）遭損毀並移除，導致下方的土壤外露，於是報案。

警方調查後，於本月4日下午2時45分，於曹翁的家中將他拘捕。惟他否認犯案，聲稱當時是在進行維修工作，而非造成破壞；隨後警方在場搜查，案件由灣仔警區刑事調查隊第7隊跟進。