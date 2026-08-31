有片｜幼童麗翔道馬路遊蕩　熱心司機抱起無恙交予警員　母子重逢

油麻地麗翔道昨日（30日）有幼童在馬路上遊蕩，所幸駛經的熱心司機發現，及時落車將他抱起，交由警員處理。據了解，男童的母親亦報警指其兒子在附近公園走失，經警方調查後，終母子重逢。



CAM主立即停車，將男童抱起，再交由警員處理。(網上片段截圖)

網上今日（31日）廣傳一條車CAM影片，片段可見CAM主的車行駛至麗翔道近渡船街支路時，突然發現有一名年幼兒童，站在馬路邊暗位，險象環生。CAM主立即停車，並落車抱起該名幼童，走到路邊等候。未幾，即有一輛私家車駛至，所幸無撞到任何人。

此外，CAM主亦上載了一張警車照片，可見為一輛隸屬油尖警區的警車，同時在帖文中寫道：「唔知佢翻到父母身邊未呢？琴日（30日）係麗翔道馬路中執咗個三歲左右小男孩，交咗俾警察。」

有網民隨即讚揚CAM主：「你真係佢救命恩人，仲救咗之後會經過嘅司機」。亦有人感到驚訝：「吓，咁都得，又一個父母要考牌系列」另有網民認為：「呢啲真係要報警，由警察介入，可能不止監護人疏忽照顧，屋企或者另有問題或困難要社工跟進」。

CAM主立即停車，將男童抱起，再交由警員處理。（Threads @2047.omg）

+ 3

警方就事件回覆《香港01》指，事件涉及昨日（30日）下午4時34分，一宗在油麻地渡船街的「尋回失蹤人士」案件。警方接獲一名男司機報案，指發現上址馬路有一名小童遊蕩。大約5時左右，警方再接獲一名38歲女子報案，指其與2歲半兒子在大角咀櫻桃街公園玩耍期間，突然失去蹤影。警員最後將男童帶到櫻桃街公園，並將其交回母親身邊。

據悉，警員口頭警告男童母親，但沒有拘捕。