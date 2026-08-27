apm打小朋友｜男童母被揭為保險從業員　友邦：相關人士已停任

【apm打小朋友／apm女童被摑／普通襲擊／在公眾地方打鬥／AIA／友邦保險】觀塘apm大堂「SUMMER PLAYFEST」昨午（26日）發生兩家庭爭執案。網上影片可見，一名老婦推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，觸發家長混戰。事發時男童及5歲女童，在apm大堂的籃球玩樂設施玩耍期間，因搶籃球而爭執。事件驚動雙方家長，戰線「由細路變大人」。初步懷疑女童的34歲母親，首先掌摑男童的68歲姓梁外婆，梁隨即還手打女童母親。糾纏之間，梁婦再推撞及掌摑女童，導致女童右臉紅腫。



據了解，有網民發現姓吳（34歲）男童母親為保險從業員。其後多名網民湧入該公司社交平台專頁留言，要求交代事件，最終專頁關閉留言功能。



友邦香港（AIA）就事件回覆《香港01》，指公司對財務策劃顧問的操守有嚴格要求，亦不認同任何形式的暴力行為，並且已設有機制妥善處理相關事宜。相關人士現已被暫時停任，而友邦會就事件作出適當跟進。



觀塘apm大堂有老婦推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，隨後觸發混戰。（Threads@one_mushroooom）

友邦公司社交平台專頁已關閉留言。（AIA Hong Kong and Macau facebook）

警方表示，警員接報到場經初步調查，相信有人因場地設施問題爭執，3人發生打鬥，其間姓梁68歲女子，以手襲擊一名5歲內地女童。梁的34歲姓吳女兒，涉嫌「在公眾地方打鬥被捕」；梁涉嫌「在公眾地方打鬥」及「普通襲擊」被捕；女童的姓徐34歲母親，涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。所有被捕人及女童均受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理。

上述3名被捕人，各被控一項在「在公眾地方打鬥」罪，姓梁68歲婦人則被控多一項「普通襲擊」罪，案件將於9月3日上午，於觀塘裁判法院提堂。

救護員到場，將受傷女童及其母親送院。(圖片來源：threads/one_mushroooom)