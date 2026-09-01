海關機場截報稱「園林柱」包裹 揭藏$260萬K仔　拘兩升中二男生

香港海關破獲一宗郵遞販毒案，檢獲市值約260萬港元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），毒品被藏於比利時抵港的「園林柱」郵包內，寄往葵涌一個公共屋邨單位。園林柱是用於戶外景觀、公園或庭院的裝飾、支撐或功能性柱狀設施。



海關進行監控遞送，於牛頭角拘捕兩名年僅13及14歲的升中二男學生。兩名少年已被暫控「販運危險藥物」罪，案件將於明日（2日）在九龍城裁判法院提堂。據悉，兩人有收取報酬犯案。



涉案毒品被藏於比利時抵港的「園林柱」郵包內。（林振華攝）

海關8月27日經過情報分析及深入調查，在香港國際機場檢查了一件由比利時寄到香港，報稱載有「園林柱」的郵遞包裹。經X光機檢查，發現有異常影像，最終在包裹內尋獲17支園林柱，內藏約6.4公斤的懷疑氯胺酮，市值約260萬港元。

香港海關海關毒品調查科調查主任卓主烽指，海關毒品調查科隨即接手跟進調查，並於昨日（31日）展開監控遞送行動。人員見時機成熟，在牛頭角拘捕兩名收取並處理郵包的涉案男子。

兩名被捕男子年齡分別僅13至14歲，報稱為學生。兩人將被暫控一項「販運危險藥物」罪。消息指，兩少年互相認識，於今年升讀中二，兩人分別各收取2千元港幣不等的酬勞犯案，案件明日（2日）在九龍城裁判法院提堂。據悉，涉案包裹先寄往一個葵涌公共屋邨單位， 兩少年先前往取貨再往牛頭角交收。

海關會繼續根據情報進行深入的分析，加強打擊販運毒品的活動，呼籲市民以及青少年提高警惕，切勿貪圖金錢利益而參與任何販毒活動；切勿接受任何陌生人的聘請或者委託，貿然運送受管制物品進出香港。亦切勿在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，青少年亦要避免將個人資料或者地址交給其他人作收取包裹以及貨物的用途。

海關搜獲市值約260萬港元的懷疑氯胺酮。（林振華攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款終身監禁以及500萬元。