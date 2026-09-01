西班牙空運抵港「泳池消毒劑」藏$500萬K仔　海關監控遞送拘一男

海關偵破一宗跨境販毒案，檢獲市值逾500萬元的懷疑氯胺酮（K仔），拘捕一名男子。關員8月30日透過風險評估，在機場查驗一件從西班牙經法國到港、報稱載有游泳池消毒劑的空運包裹，在內藏的4個膠桶內，搜出13公斤懷疑氯胺酮。



跟進調查後，海關人員8月31日採取監控遞送行動，在葵涌拘捕一名23歲的懷疑涉案本地男子。他已被控一項企圖販運危險藥物罪，案件將於明日（9月2日）在西九龍裁判法院提堂。



海關在機場機場查驗一件從西班牙經法國到港、報稱載有游泳池消毒劑的空運包裹，在內藏的4個膠桶內，搜出13公斤懷疑氯胺酮。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。