海關多處搗破4個私煙倉　檢$2000萬貨和宣傳單張　拘捕4名無業男

海關稅收罪案調查科昨日（1日）採取全港性執法行動，分別在新田、荃灣及北角打擊私煙貯存及分發，關員在行動中總共搗破4個私煙儲存倉庫，檢獲一輛懷疑用作分發私煙的七人車，同時拘捕4名涉案男子。海關在行動中共檢獲約425萬支私煙，估計市值約2,000萬元，應課稅值逾$1,400萬。



據了解，被捕4人報稱無業，關係仍在調查中。 根據海關在北角總部展示的證物，關員檢獲多款私煙，該批私煙來自該個位於新田的個私煙儲存倉庫。



海關在行動中共檢獲約425萬支私煙，估計市值約2,000萬元，應課稅值逾$1,400萬。（陳永武攝）

稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任范進仁交代案情指，關員首先中午突擊搜查一個位於新田的鐵皮倉庫，檢獲約50萬支懷疑未完稅香煙，並在倉庫內拘捕一名31歲本地男子。

根據海關在北角總部展示的證物，關員檢獲多款私煙，該批私煙來自該個位於新田的個私煙儲存倉庫。（陳永武攝）

其後關員同日下午再突擊搜查荃灣沙咀道一棟工業大廈，在兩個單位內分別搜獲約80萬支及約220萬支懷疑未完稅香煙，當場拘捕兩名中國籍男子，分別為27歲及31歲。

關員同晚突擊搜查一個位於北角的一個店舖舖位，在舖位內搜出約75萬支懷疑未完稅香煙，拘捕一名52歲中國籍男子。

海關帶走其中一名涉案男子。（陳永武攝）

此外，海關在位於新田的倉庫內及被捕男子的七人車上發現大批私煙傳單，海關懷疑七人車將會用作派送私煙及分發私煙傳單予元朗區一帶，海關相信已經搗破一個利用電話訂購型式運作的私煙集團。

海關在行動中總共搗破4個私煙儲存倉庫，圖為關員在該個位於荃灣的儲存倉庫檢獲的私煙。 （海關提供）

海關提醒市民強調買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。