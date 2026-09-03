Kitty Lun倫潔瑩離世　丈夫陳子慧：告別她一生熱愛的人與事業

香港出世的廣告創意業界鉅子Kitty Lun倫潔瑩，於本周一（8月31日）突然因意外離世，享年71歲。倫於在大中華地區取得卓越成就，先後效力於Meta及Facebook。倫潔瑩的丈夫、藝術家陳子慧，亦於社交平台Facebook以中英文發帖文，向公眾交代愛妻離世消息：



「懷着無比沉痛與不捨的心情，向大家通告：我的妻子倫潔瑩（Kitty Lun）已於 2026 年 8 月 31 日傍晚離世，告別了她一生熱愛的人與事業。

衷心感謝社會各界及親友的關懷與慰問。追思會相關事宜將於確定後另行通知。

夫 陳子慧 泣告」

藝術家陳子慧在社交平台發文，交代妻子倫潔瑩離世消息。

此外倫潔瑩生前效力的Meta，其發言人今日（9月3日）表示：「我們對於倫潔瑩（Kitty Lun）女士離世的消息深感哀痛。Kitty在其職業生涯中一直致力推動創意及廣告界的發展，也是一位具遠見的領袖，多年來引領我們的創意方向，並悉心栽培團隊人才。她非凡的才華、真誠溫暖的性格和樂於助人的精神，以及她對所有曾與她共事者所帶來的深遠影響，將長存我們心中。我們在此向她的家人和朋友致以最深切的慰問。」