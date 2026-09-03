大埔魔鬼魚群｜專家：赤半魟含阿摩尼亞有尿騷味　數量劇減不應捕

大埔林村河及沿岸水域今日（3日）出現大批俗稱「魔鬼魚」的鯆魚在水中暢游，吸引不少途人停步圍觀及拍照，亦有不少釣魚客在岸邊及小艇上垂釣。網上有片段可見，有釣魚客最少捕獲9條魔鬼魚。



香港魚類學會會長莊棣華接受訪問指出，這種學名為「赤半魟」的本土軟骨魚不僅體內含大量尿素、烹煮時會散發濃烈尿臭味，更因長期過度捕撈而數量急劇下降。加上其尾刺帶毒，且一胎僅產數條，莊棣華直指濫捕懷孕魟魚無異於「趕盡殺絕」，呼籲公眾應放生。



船上最少有9條魔鬼魚。(網片截圖)

專家指入秋覓食 現身林村河屬正常 呼籲市民切勿濫捕

近日有市民在林村河及吐露港一帶目擊「魔鬼魚」蹤跡，甚至有釣魚客大量捕獲。香港魚類學會會長莊棣華表示，該魚類最新學名為「赤半魟」（俗稱魔鬼魚），屬於軟骨魚類。在全球3萬多種魚類中，軟骨魚僅佔約 1,280 種，屬於相對少數的物種。過往曾有多達20多種魟魚，惟現時僅餘一至兩種，數量已大幅減少。

林村河水質清澈，多條扁平身軀、尾部細長如鞭的魟魚在靠近岸邊及淺水區優雅地揮動雙翼游動。（網上片段截圖）

吐露港地理環境特殊 養分豐富吸引覓食

莊棣華解釋，香港地理位置優越，位於珠江三角洲下游，上游及中游沖刷大量養分落海，形成鹹淡水交界的獨特生態。吐露港屬香港內海，四面幾乎呈封閉狀態，經赤門海峽通往外海，北面則有船灣淡水湖阻隔。

由於周邊有城門河、林村河及大水坑等多條河流匯入，源源不絕的淡水將海水往外推。因此，該水域海水鹹度較低，底層積聚豐富淤泥與微塵，為青蟹、基圍蝦及各式鱸魚提供理想棲息地，魚穫量向來非常豐富。

他指出，潮漲時會沿河道倒灌，可以影響至廣州順德上遊一帶，由於鹹水密度較高會沉在水底，原理就像倒糖漿入檸檬茶一樣沉底一樣；而赤半魟習慣匍匐於底層活動，因此即使林村河屬於河口水域，其水底鹹度仍足以讓牠們適應棲息。隨著時節入秋、氣溫漸降，赤半魟會到上址覓食，現象並不罕見。

香港魚類學會會長莊棣華指，「赤半魟」的本土軟骨魚其尾刺帶毒，且一胎僅產數條，呼籲市民切勿捕捉。（資料相片）

繁殖率低兼帶毒腺 市民不應胡亂捕捉

談及赤半魟的繁殖習性，莊棣華透露，香港屬於亞熱帶氣候，赤半魟一年四季皆可繁殖，僅在冬季氣溫較低時活動會變慢。赤半魟屬於卵胎生動物，孕期約為三個月，一胎通常僅產下一至十條幼魟，極少超過十條，繁殖率其實相當低。

此外，莊棣華特別提醒，赤半魟的尾刺帶有毒腺，部分尾刺更帶有明顯鋸齒。雖然被刺傷後的毒液一般不致死，但造成的開創性傷口極難處理且相當劇痛，因此市民切勿胡亂捕捉。

多條扁平身軀、尾部細長如鞭的魟魚在靠近岸邊及淺水區優雅地揮動雙翼游動。（網上片段截圖）

魚肉含尿素味極不宜食用 呼籲給予生態生存空間

對於網上有片段顯示有釣魚客在舢舨上捕獲多條赤半魟，甚至有市民打算將其烹調食用，莊棣華直言赤半魟體內含有大量阿摩尼亞（Ammonia）及尿素，水產從業員皆知其烹煮時會散發濃烈尿騷味，食味甚差。

莊棣華指，現時市面上已有大量人工養殖魚類可供食用，實在無必要瞄準野生且數量已急劇減少的軟骨魚。他更指出，從部分被捕獲的赤半魟相片可見其腹部凸起，顯示可能已經懷孕，濫捕行為無疑是「趕盡殺絕」。他強烈呼籲市民及釣魚客，若在野外垂釣或誤捕軟骨魚，應盡量即時放生，讓本土稀有的魚類得以繁衍。

今日影片顯示，林村河水質清澈，多條扁平身軀、尾部細長的魟魚在靠近岸邊及淺水區優雅地揮動雙翼游動。有影片更拍到多條不同體型的大小魟魚同行，顯示現場有相當數量的魚群聚集，路過市民驚呼「幾條啊！」。