銀行發現400宗非接觸式流動支付服務騙案　金管局接獲報告籲提防

香港金融管理局昨日（4日）在官方網站表示，近日接獲銀行報告，涉及支付卡包括自動櫃員機提款卡被未經授權綁定至非接觸式流動支付服務的騙案，金管局已與銀行業界分享有關行騙手法，提醒銀行提高警覺和加強客戶教育。



據了解，根據初步統計，主要零售銀行近期共發現約400宗針對非接觸式流動支付服務綁定支付卡的騙案。



金管局指出，騙徒假扮網購平台傳送短訊或致電給受害人，聲稱假扮「退款」，誘使受害人按連結進入假網站，最終將受害人支付卡直接綁落騙徒手機錢包。（金管局Facebook圖片）

在有關個案中，騙徒透過釣魚訊息、虛假網站或電話，冒充商戶或其他機構，並以不同藉口，例如就貨品作出賠償，誘騙受害人提供支付卡資料及自動櫃員機私人密碼。為了將受害人的支付卡綁定至騙徒的裝置，騙徒誘使受害人透過不同渠道，例如手機銀行應用程式或雙向簡訊，批准支付卡綁定請求，支付卡一經綁定，騙徒便可利用該卡進行未經授權交易。

金管局提醒切勿向任何人透露支付卡資料、自動櫃員機私人密碼、登入密碼或一次性密碼。（資料圖片）

金管局提醒市民，綁定支付卡屬高風險操作，必須謹記：

1. 切勿點擊來歷不明訊息中的超連結；

2. 切勿向任何人透露支付卡資料、自動櫃員機私人密碼、登入密碼或一次性密碼；

3. 切勿聽從不明或未經核實人士的指示，回覆或批准任何要求或交易，包括透過手機銀行應用程式或雙向短訊發出的要求或交易；

4. 仔細閱讀銀行發出的所有訊息及通知，並拒絕任何非本人發起的支付卡綁定請求；

5. 市民如懷疑受騙，應立即聯絡銀行及向警方報案，亦可致電警方「防騙易18222」熱線尋求協助。



金管局同時在Facebook專頁詳述騙徒手法，騙徒假扮網購平台傳送短訊或致電給受害人，聲稱不見其快遞假扮「退款」，誘使受害人按連結進入假網站，「佢哋會手把手『教』你輸入支付卡資料」，例如支付卡號碼、CVV、一次性密碼（OTP），以及提款卡密碼（PIN），最終將受害人支付卡直接綁落騙徒手機錢包，「如果你喺銀行APP又或者銀行嘅雙向短訊度批准埋綁定，騙徒就會得逞，瞬間清空你戶口」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，除了依賴監管機構及銀行升級防護機制之外，市民對社交工程詐騙的辨識能力都需要提升，才能減低詐騙風險。（資料圖片）

另外，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑就金管局提醒表示，必須提醒大家騙徒手法正由傳統的直接盜刷，轉向利用社交工程手段獲取密碼（PIN）及一次性驗證碼（OTP），以進行未授權的流動支付綁定，公眾必須提高警覺。

任何持牌銀行或合法金融機構，絕不會主動透過電話、短訊或電郵索取密碼或驗證碼，亦不會發送帶有連結的訊息要求客戶輸入個人敏感資料。市民切勿點擊來歷不明的連結；若對任何涉及賬戶或支付卡綁定的要求存疑，應立即停止操作，並直接透過官方電話向相關銀行查詢或向警方舉報，以保障財產安全。

這類騙案顯示犯罪集團正利用公眾對流動支付便利性的依賴，轉向攻擊安全防線中最薄弱的人為環節，除了依賴監管機構及銀行升級防護機制之外，市民對社交工程詐騙的辨識能力都需要提升，才能減低詐騙風險。