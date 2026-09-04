孭背囊由曼谷抵港　海關搜獲$50萬大麻花私煙　29歲內地男被控3罪

海關在機場偵破旅客販毒案。一名29歲內地男旅客昨日（3日）從泰國曼谷飛抵香港，關員為其清關時，在其背囊檢獲約2公斤懷疑大麻花和21支未完稅香煙，估計市值共約50萬元。



該名男子被捕，已被控以一項販運危險藥物罪、一項管有應課稅品罪及一項未有向海關人員申報管有應課稅品罪，案件將於明日（5日）在九龍城裁判法院提堂。



涉案29歲內地男旅客昨日（3日）從泰國曼谷飛抵香港，背囊被搜出約2公斤懷疑大麻花和21支未完稅香煙，估計市值共約50萬元。（海關圖片）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

海關在涉案男子的背囊檢獲約2公斤懷疑大麻花和21支未完稅香煙，估計市值共約50萬元。（海關圖片）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，任何人非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。