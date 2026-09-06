海關機場拘泰國抵港內地客　檢約值130萬元大麻花及第一部毒藥

海關昨日（9月5日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。關員昨日替一名從泰國曼谷飛抵本港的內地男旅客（38歲）清關時，在其隨身行李內發現一批重6公斤、市值約130萬元的懷疑大麻花，以及兩盒含有懷疑第一部毒藥產品。



該名男子隨即拘捕，他已被控以一項「販運危險藥物」罪及「管有第一部毒藥」罪，案件將於明日（7日）在西九龍裁判法院提堂。



海關檢獲約6公斤懷疑大麻花，市值約130萬元。(海關圖片)

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

海關拘捕一名內地男子。(海關圖片)

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。