《香港01》十周年｜葉劉、海關關長是忠實讀者！陳子達勉為民發聲

《香港01》成立10周年，政商各界代表9月3日出席於香港會展舉行的慶祝酒會。其中，行政會議召集人葉劉淑儀透露「其實我日日都睇《香港01》㗎！」她說，當前地緣政治風高浪急，資訊流轉瞬息萬變，人工智能更衝擊傳媒生態，一間網媒能夠站穩陣腳，既有流量，亦有口碑，絕非易事。同樣是《香港01》忠實讀者的，亦包括海關關長陳子達。他鼓勵《香港01》可繼續為民發聲、為特區政府和社會出謀獻策。



9月3日，《香港01》舉辦十周年慶祝酒會暨答謝晚宴。（香港01）

9月3日，《香港01》成立10周年，《香港01》創辦人于品海(中)與行政總裁蘇曉婷(右三)，聯同出席慶典的全國政協副主席梁振英(右四)、中聯辦副主任孫尚武(左三)、前行政長官曾蔭權(左二)、政務司副司長卓永興（右一）、行政會議召集人葉劉淑儀(右二)及立法會主席李慧琼(左一)主持祝酒儀式。(香港01攝)

海關關長陳子達先生出席《香港01》成立十周年慶祝酒會，與行政總裁蘇曉婷合照。（香港01）

海關關長陳子達先生出席《香港01》成立十周年慶祝酒會。

陳子達：《香港01》不但報道真相 更提供具建設性倡議

海關關長陳子達表示，自己一直為《香港01》的忠實讀者，過去十年《香港01》不但報道真相，更為香港提供很多精湛分析，以及具建設性的倡議。他期望，未來的很多個十年，《香港01》可繼續為民發聲、為特區政府和社會出謀獻策，共同譜寫一個更美好的香港。

海關關長陳子達指，一直為《香港01》的忠實讀者。

行政會議召集人葉劉淑儀女士出席《香港01》10周年慶典活動。

葉劉淑儀：我日日都睇《香港01》 有流量有口碑絕非易事

同樣是《香港01》忠實讀者的，包括新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀。她說《香港01》與成立15年的新民黨可謂「年齡」相若，同樣年輕，也在香港不同階段中一同成長，見證社會變遷。《香港01》 2016年起持續報道香港政壇大小事，也包括葉劉淑儀和新民黨在香港公共服務的不同篇章。

其實我日日都睇《香港01》㗎。 行政會議召集人葉劉淑儀

前行政長官曾蔭權先生（中）、行政會議召集人葉劉淑儀女士（左）與《香港01》行政總裁蘇曉婷女士（右）在《香港01》成立十周年慶祝酒會上交流。

葉劉淑儀指當前地緣政治風高浪急，資訊流轉瞬息萬變，人工智能更衝擊傳媒生態，在此環境下一間網媒能夠站穩陣腳，既有流量，亦有口碑，絕非易事。她說十年耕耘，是里程碑，也是新起點。

前行政長官曾蔭權先生（右一）、行政會議召集人葉劉淑儀女士（左一）與政務司副司長卓永興先生（中）在《香港01》成立十周年慶祝酒會上交流。

她憶述近月到訪《香港01》接受專訪之餘，順道參觀新辦公室，形容編採團隊專業、朝氣蓬勃，期望《香港01》未來繼續秉持專業精神，為香港理性討論和發展進步作更大貢獻。