葵涌華姐冰室外賣現老鼠｜沙嗲牛米加料　事主超驚：廚房神乎其技

Threads今日（7日）瘋傳一段外賣「加料」影片，葵涌華姐冰室的沙嗲牛肉米粉附送「活體老鼠」，活生生的初生老鼠寶寶，在外賣盒內郁手郁腳掙扎，畫面震驚網民。



《香港01》聯絡上「中獎」的沈小姐親身剖白，她直言「真係超驚呀！」又指平日帶飯，鮮有光顧涉事食肆，但對外賣內藏活生生的老鼠感到匪夷所思，「我覺得佢（涉事食肆）個廚房都好神乎其技囉，你冇理由𢳂嗰兜嘢嗰時，喺面度你睇唔到囉。」



沈小姐於葵涌區一間地產舖任職，平日大多自己帶飯，惟今日恰巧外出工作，遂買外賣回公司午膳。中午12時50分左右，她在葵涌華星工業大廈地下一間食肆，以「外賣自取」44元一份沙嗲牛肉米粉餐。當回到辦公室打開外賣盒時，赫見內有一隻活生生的初生老鼠。

涉事外賣內藏一隻老鼠BB。（Threads影片截圖 / 事主沈小姐授權使用）

沈小姐驚呼，「真係超驚呀！返到嚟打開個蓋就見到有啲嘢郁郁下，我就即刻冚返埋個蓋，跟住我啲同事就幫我處理喇。」當時同事及她一度懷疑該物體為芽菜，兩名女同事亦飽受驚嚇，在片中頻呼「好驚」、「好核突」；最後由男同事負責處理，並立即通報食環署，署方迅速派員到場，收走涉事外賣。

由於外賣分上下兩層、湯與餸菜分開，沈小姐對涉事食肆廚房未察覺內有異樣，感到匪夷所思，「我覺得佢個廚房都好神乎其技囉，你冇理由𢳂嗰兜嘢嗰時，喺面度你睇唔到囉。」沈小姐又指，事後只能改吃杯麵充飢，並堅決表示不會再光顧涉事食肆。

事件引起網民激烈討論，有人直呼「大癲」，「好黐線，叫米線送隻老鼠BB？」、「即刻飽咗」。

不過，亦有網民猜測原因，不排除有人惡作劇，「間餐廳得罪人？冇理由成隻老鼠BB就咁喺入面」、「如果係預製菜嘅話，係一個透明膠袋放落去熱水度過過，咁又真係未必會發現」、「似外賣仔搞餐廳」。