外賣食安問題屢見不鮮，但今次事件絕對挑戰心理承受極限！有香港女生於社交平台Threads發布影片，指在葵興華星工業大廈華姐冰室外賣「沙牛米（沙嗲牛肉米粉）」，詎料一打開餐蓋，竟發現有1隻「活生生的老鼠BB」在痛苦掙扎，畫面恐怖，嚇得女事主驚呼「真係好驚！黐線㗎！」。



《香港01》聯絡上事主沈小姐親身剖白，她直言「真係超驚呀！」，又指平日帶飯鮮有光顧涉事食肆，但對外賣內藏活生生的老鼠感到匪夷所思，「我覺得佢（涉事食肆）個廚房都好神乎其技囉，你冇理由𢳂嗰兜嘢嗰時，喺面度你睇唔到囉。」



事件震驚網民，直呼「大癲」，「好黐線，叫米線送隻老鼠BB？」、「即刻飽咗」，又建議事主報食環署。亦有網民猜測原因，「間餐廳得罪人？無理由成隻老鼠BB就咁喺入面」、「如果係預製菜嘅話，係一個透明膠袋放落去熱水度過過，咁又真係未必會發現」、「似外賣仔搞餐廳」。事主則回覆表示已報食環署，但猶有餘悸。



有香港女生指，在葵興某工業大廈食堂外賣「沙牛米（沙嗲牛肉米粉）」，詎料一打開餐蓋，竟發現有1隻「活生生的老鼠BB」在痛苦掙扎。（Threads@sandysin_victorys）

「一開個蓋嚇死，點解間餐廳咁都睇唔到……」該香港女生於9月6日下午近2時在Threads發布影片，指她到葵興華星工業大廈華姐冰室購買「沙牛米（沙嗲牛肉米粉）」，外賣自取，沒想到一打開餐蓋，就發現內有1隻老鼠BB，直呼「嚇死」。

【震撼影片直擊】外賣「沙牛米」內藏老鼠BB痛苦掙扎 女事主呼恐怖：嚇死我！

從影片看到，樓主購買的「沙牛米（沙嗲牛肉米粉）」常餐連同膠袋（1元），總計49元，九折後埋單44元。而由於膠蓋半透明，未打開時已見到餐碗內有物體正在激烈活動，有女聲驚呼「（老鼠）啱啱出世咋」、「好恐怖啊！嚇死我啊」。

由於膠蓋半透明，未打開時已見到餐碗內有物體正在激烈活動。（Threads@sandysin_victorys）

由於膠蓋半透明，未打開時已見到餐碗內有物體正在激烈活動。（Threads@sandysin_victorys）

出事的是「沙牛米（沙嗲牛肉米粉）」常餐。（Threads@sandysin_victorys）

另1段影片看到，餐蓋打開後，見到沙嗲牛肉旁邊有1隻沾滿汁的疑似老鼠BB，正在亂動手腳痛苦掙扎，有女聲表示「好核突啊！嚇死我！真係好驚！」、「大癲啊呢單嘢，黐線㗎！」。

沙嗲牛肉旁邊有1隻沾滿汁的疑似老鼠BB，正在亂動手腳痛苦掙扎。（Threads@sandysin_victorys）

沙嗲牛肉旁邊有1隻沾滿汁的疑似老鼠BB，正在亂動手腳痛苦掙扎。（Threads@sandysin_victorys）

沙嗲牛肉旁邊有1隻沾滿汁的疑似老鼠BB，正在亂動手腳痛苦掙扎。（Threads@sandysin_victorys）

網民籲報食環署：預製菜真係未必會發現

影片震撼網民，直指「好恐怖」，建議樓主報食環署：

「好黐線，叫米線送隻老鼠BB？！」



「好核突啊」



「佢個飯都擺咗出嚟幾耐先可以有米奇住入去喎」



「感覺好似唔似老鼠，但係都戥你驚」



「即刻飽咗」



「AI？如果係真，咁X恐怖」



亦有網民猜測出事原因：

「似外賣仔搞餐廳，餐廳沒可能發現唔到活生生的老鼠BB。1.老鼠BB不識走動，不可能從高處落去，2.就算從高處落下，關蓋的人一定睇到，3. 如果真係餐廳廚師做的菜，一早就煮熟」



「間餐廳得罪人？無理由成隻老鼠BB就咁喺入面」



「如果係預製菜嘅話，係一個透明膠袋放落去熱水度過過，咁又真係未必會發現」



女事主：已報食環署

不過也有網民質疑事件真偽，「真唔真？正常落湯無100度都80、90度，乜都死，喺入面咁耐咁活潑，太奇怪」、「冚蓋無可能睇唔到」。

樓主則回覆指，「分湯㗎，真係唔明點解咁都可以冚蓋， 有乜理由岀餐嗰個睇唔到，唔知道。但係過去餐廳買外賣自取。員工包外賣㗎喎」，又說已報食環署，「係老鼠BB，我都以為睇錯，嚇死，已經原封不動等緊食環」。

樓主表示已報食環署，食環署職員上門取走「物證」。（Threads@sandysin_victorys）

老鼠可傳播什麽疾病？住所內有鼠患或死鼠應如何處理？

根據食環署網頁資料，在本港的家居環境中常見的鼠類有3種，分別是溝鼠、黑家鼠和小家鼠。老鼠可傳播鼠疫、鼠斑疹傷寒、叢林斑疹傷寒、斑疹熱、鈎端螺旋體病和漢坦病毒感染等疾病。

處理鼠屍前，要穿上膠手套（如有需要可戴上口罩）。使用工具（如：鉗）把鼠屍放進堅韌的膠袋內，然後以一般家居消毒劑或稀釋漂白水噴灑鼠屍至完全濕透。接着，把該膠袋的袋口綁緊並將它放進另一膠袋內，最後再密封外層膠袋。裝着鼠屍的膠袋應妥善棄置於有蓋垃圾桶或附近的垃圾站內。

市民如發現住所內有鼠患，應通知物業管理公司以尋求協助或聘請滅蟲公司滅鼠；避免自行捕捉老鼠。如有查詢，市民可致電1823或食物環境衞生署查詢熱線2868 0000或食物環境衞生署分區辦事處（辦公時間內）。

漢坦病毒是什麼？漢坦病毒有什麼傳播途徑？

根據衞生署網頁資料，漢坦病毒是一組屬於布尼亞病毒科的病毒，主要見於囓齒動物（如老鼠和田鼠）。漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染囓齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。

人類亦可由其他途徑染病，包括被帶有病毒的囓齒動物咬傷或抓傷；進食被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口，而人與人之間的傳播是極其罕見的。

漢坦病毒的潛伏期有多長？漢坦病毒有什麼病徵？

感染漢坦病毒後，潛伏期約1至8星期。腎綜合症出血熱患者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、惡心和視力模糊。其他症狀可能包括臉部潮紅、眼睛發炎或發紅和出疹。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。病死率介乎少於1%到15%不等。

至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、惡心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。病死率高達約40%。

應如何預防感染漢坦病毒？

要預防感染漢坦病毒，市民應經常保持雙手清潔；小心貯存及處理寵物的食物，避免成為囓齒動物的食物，垃圾及廚餘應放進有蓋垃圾箱內，並須每天清理；避免徒手處理囓齒動物或其屍體、進入受鼠患困擾的地方、接觸囓齒動物的排泄物或其巢穴等等。

（Threads@sandysin_victorys）