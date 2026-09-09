海關搗私煙倉及出口轉運站　拘一男檢逾$1億貨　有煙草偽裝貓糧

海關昨日（8日）在葵涌及北區反私煙，破獲一個私煙出口轉運站，以及兩個私煙包裝及儲存倉庫，拘捕一名本地男貨車司機。



行動中，合共檢獲約1,280萬支未完稅香煙、6,300公斤未完稅煙草、1.4萬支另類吸煙產品，及1,800盒無煙煙草產品，市值約1.02億元，應課稅值約6,765萬元。部分檢獲的製成煙草被偽裝成寵物飼料，試圖出口海外。



海關拘捕一名正準備安排貨物出口的55歲貨車司機。（羅日昇攝）

海關人員昨日（8日）於葵涌一帶反私煙，其間在一棟物流倉庫內，截查一名正準備安排貨物出口的55歲貨車司機，並在其貨車貨斗內，搜獲約104萬支私煙，隨即拘捕該男子。

海關跟進調查，再搜查兩個位於古洞的鐵皮場，在其中一個鐵皮場內，搜獲610萬支懷疑未完稅香煙，以及6,300公斤製成煙草；另一個鐵皮場則檢獲約568萬支懷疑未完稅香煙、1,800盒無煙煙草產品，及1.4萬支另類吸煙產品。海關會繼續調查私煙的來源和去向，不排除有更多人被捕。

海關人員葵涌一棟物流倉庫內截查一輛貨車，搜獲約104萬支私煙。（海關提供）

行動中，海關發現不法分子將私煙分散儲存在附近的鄉郊鐵皮倉庫內，試圖降低被海關人員一併查獲的風險。不法分子會在不同的倉庫內重新包裝私煙；為免包裝聲響太大被發現，走私分子會用消音膠帶二次包裝私煙，偽裝成普通貨物，再以貨車在夜間運送出物流倉庫出口。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組督察馬逸朗指，除了檢獲懷疑走私的傳統香煙外，是次行動中檢獲的製成煙草更被偽裝成寵物飼料，試圖掩人耳目。另外，走私分子亦出口各種香煙替代品，如電子煙及咀嚼煙，企圖獲得更大利潤。

海關表示，會繼續打擊私煙活動，包括上游源頭堵截、中游倉庫取締、下游街頭掃蕩，全方位打擊私煙活動。香港海關呼籲物流界別、貨運代理及速遞公司，提高警覺，切勿接受或者處理任何來源不明的貨物，以防被不法分子利用作走私活動。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。而根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶及網上表格，舉報懷疑私煙活動。