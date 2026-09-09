海關赤鱲角海面截兩年來最高速走私艇　拘兩內地男檢$2200萬私煙

香港海關聯同廣東省公安廳及內地海關緝私局等部門，昨日（9日）採取海上反走私聯合行動，在赤鱲角對出西北海面，截獲一艘配備6副大馬力外舷引擎的高速走私快艇，拘捕兩名內地男子，並檢獲約500萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約2,200萬元，應課稅值約1,650萬元。此案亦為海關近兩年來截獲最高速的走私快艇。



海關檢獲一艘涉嫌用作走私的大馬力快艇。（林振華攝）

昨日（9日）香港海關聯同廣東省公安廳以及內地海關緝私局等部門，進行海上反走私聯合行動。傍晚時分，海關在赤鱲角對出西北海面，發現一艘沒有亮起航行燈的快艇，正以高速向沙洲方向行駛，遂立即派出兩艘高速截擊艇前往截查菰艘可疑快艇。

行動期間，海關人員不斷要求快艇停下，讓關員登船檢查，惟該艘快艇不但沒有依照指示停下，反而即時改變航向，不斷加速向香港西北面水界方向逃去，逃走時罔顧海上航行安全。

在追截期間，海關兩艘高速截擊艇互相配合，運用不同策略以阻止該艘快艇逃離香港，最終在確保安全的情況下，迅速強行登船，並成功控制及搜查該快艇。據悉，涉事船隻長16米，最高時速可達40至50海里，執法人員追截約10分鐘。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察梁銘恩（右）及海域調查組督察李樂希（左）交代案件。（林振華攝）

海關登船後發現兩名內地男子，兩人均未能提供載貨清單及有關於船上物品、貨物的文件。同時，關員在快艇上搜出500萬支懷疑未完稅香煙，主要涉及一個品牌，估計市值約2,200萬元，應課稅值約1,650萬元。海關會繼續追查私煙來源和去向，不排除會有更多人被捕。該兩名分別30及35歲男子，涉違反《應課稅品條例》被捕。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察梁銘恩指，涉案快艇配備了6副大馬力的外舷引擎，是香港海關近兩年來首次成功截獲用作走私用途最高速的快艇。該艇沒有配備航行燈，在海面高速航行時，嚴重威脅海上的航行安全。

海關會繼續追查這批私煙的來源和去向，不排除會有更多人被捕。（林振華攝）

海域調查組督察李樂希指，自今年起，海關已進行一連串海上反走私行動，包括與水警的聯合執法行動。在今年1月至8月，成功檢獲約9,600萬支懷疑私煙，總值約4.3億元，應課稅值約3.2億元。

海關功截獲大量懷疑私煙，主要涉及一個品牌。（林振華攝）

香港海關會根據風險評估和情報分析，在源頭截擊，透過多管齊下的執法策略，與內地和其他執法部門會繼續在各海域打擊走私和私煙活動。海關亦會密切監察情況，派員加強巡查，以及適時去調整執法策略。如果發現有任何違法的活動，定必會果斷採取執法行動。

走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人若輸入或輸出未列載貨清單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，海關亦提醒市民，根據《應課稅品條例》，任何人若准許、處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報非法燃油或私煙活動。