有片︱油麻地展望大廈維修工人天台吸煙聊天　網民：1823啦

今年7月17日起，全港落實所有建築地盤、包括樓宇修葺等地盤均全面禁煙，可是新例實施至今近兩個月，仍然有工人犯禁。網上流傳影片，有數名裝修工人在油麻地彌敦道493A號展望大廈天台吸煙。發文者指拍攝時間為昨日（9日）下午1時；片中可見，大廈搭有棚架，外牆圍起棚網，數名工人在天台休息聊天，其間有工人吸煙，亦人人從褲袋拿出香煙。他們身旁放滿雜物，如不慎失火，後果不堪設想。網民紛紛留言怒斥，又說「以為係天台就冇人見到」，亦有人表示要致電1823投訴。



《香港01》記者今日（10日）下午到現場了解，天台沒有發現煙蒂。據了解大廈正進行外牆及水缸工程，管理員指一日4次巡樓，其間未曾發現有工人吸煙，但表示會關注事件，並向工人反映；有住戶則表示不擔心。



片中可見，大廈搭有棚架，外牆圍起棚網。工人在天台上休息期間有人吸煙聊天。（Threads/@tigerpuipui影片截圖）

工人在天台休息期間吸煙聊天，有人從褲袋拿出準備吸煙。（Threads/@tigerpuipui影片截圖）

工人在天台休息期間吸煙聊天，有人從褲袋拿出準備吸煙。（Threads/@tigerpuipui影片截圖）

其中一名男工拿起香煙。（Threads/@tigerpuipui影片截圖）

立法會於2026年7月15日通過以下三項有關實施建築地盤全面禁煙的法例修訂（統稱「《禁煙修例》」）：

i. 《2026年建築地盤（安全）（修訂）規例》（「《地盤修例》」）、

ii. 《2026年吸煙（公眾衞生）條例（修訂附表2）令》（「《修訂令》」）及

iii. 《2026年定額罰款（吸煙罪行）（指明主管當局及公職人員）（修訂）公告》（「《修訂公告》」）。

《地盤修例》於2026年7月17日刊憲並生效。此外，於2026年5月22日在憲報刊登的《修訂令》及《修訂公告》亦於同日生效。《禁煙修例》生效，對建築地盤的總承建商、分判商及身處地盤的任何人施加明確法律責任，規定在所有建築地盤內須全面禁止吸煙，以減低火警風險，保障工人及公眾安全。

2. 《禁煙修例》的內容包括：

i. 所有類型的建築地盤，包括樓宇修葺、維修或翻新工程等地盤，俱已指定為禁止吸煙區。住客正佔用的住宅或私人宿舍作居住用途的範圍則不包括在內；

ii. 勞工處職業安全主任（職安主任）已獲賦權負責執行所有涉及在建築地盤內吸煙罪行的執法工作。任何人在建築地盤內作出吸煙行為，職安主任會即時票控而不予事先警告。違例者將被處定額罰款3,000元；以及

iii. 建築地盤的承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保沒有人在建築地盤內使用明火點燃、吸用或攜帶燃着的吸煙產品。違例者經法院判定最高可處罰款40萬元。