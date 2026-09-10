速遞包裹運冒牌貨　海關破32案拘收貨男　檢冒牌球衣波等值$390萬

香港海關8月17日至9月2日，採取代號「迅網」的執法行動，突擊搜查全港多間快遞公司及物流公司，打擊利用快遞包裹跨境轉運、及供應市內冒牌和侵權物品銷售活動。



行動中，海關偵破32宗相關案件，檢獲約1.4萬件懷疑冒牌貨物，包括手錶、手機配件、手袋、衣服、化妝品和鞋履，估計市值共約390萬元，並拘捕一名收貨男子，他現正保釋候查。海關相片顯示，檢獲私冒牌貨品包括大量球衣及iPhone手機等。



海關偵破32宗案件，檢獲約1.4萬件懷疑冒牌貨物，估計市值共約390萬元。（海關提供）

海關表示，在搜查多間快遞公司及物流公司、檢獲大批冒牌貨品後再跟進調查，相信檢獲的懷疑冒牌貨物，部分會於本港銷售，其餘則會轉口往海外地區。海關人員亦就其中一批貨物進行監控派遞行動，於8月21日在紅磡一個懷疑冒牌物品儲存貨倉內，拘捕一名36歲收貨男子。經調查後，海關人員於該貨倉內再檢獲約1,240件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮帶、化妝品及鞋履等，估計市值約44.6萬元。

海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店舖或網站，以免購入冒牌或侵權物品。物流業界亦應遵守《商品說明條例》的規定，在處理貨物時，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

海關會繼續加強巡查，並透過情報分析採取執法行動，嚴厲打擊不同層面的冒牌和侵權物品活動。根據《商品說明條例》，任何人進出口、銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。