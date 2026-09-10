尖沙咀站36人衝閘逃票涉旅行團　港鐵：警已鎖定導遊續跟進檢控

網上近日流傳片段，顯示港鐵尖沙咀站有多人集體「衝閘」逃票，警方早前表示，接獲港鐵報案指事發時有36人試圖跟着一名男子出閘。港鐵今日（10日）表示，事件涉及旅行團，並知悉警方已鎖定涉事導遊身份，港鐵正與警方及旅監局緊密合作，蒐集及整理相關證據和資料，以作進一步跟進及作出檢控。



一名男子拍攝衝閘情況。（Threads@samilivehk片段截圖）

港鐵指出，事發在8月23日晚上11時許，有旅行團導遊疑協助同行乘客於尖沙咀站不正當地出閘，多名乘客未有繳付正確車資。港鐵十分重視事件，並嚴厲譴責逃票行為。

港鐵又強調，任何未有正確繳付車資以及其他形式的逃票行為，均屬違反港鐵附例，港鐵可向有關乘客徵收附加費；亦會依法提出檢控。港鐵會繼續透過巡查、執法及宣傳教育，提醒乘客須繳付正確車資及使用有效車票乘車。乘客若發現懷疑有逃票的行為，請即時通知車站職員，以便作出適切跟進。

一名戴鴨舌帽、蓄馬尾、穿黑色T裇灰色背心的女子，於閘機前拍卡付費。（Threads@samilivehk片段截圖）

根據網上片段，一名戴鴨舌帽、蓄馬尾、穿黑色T裇灰色背心的女子，於閘機前拍卡付費，閘門打開後即有多人魚貫而出，他們都沒有付費「一個跟一個」出閘。一名男子在出閘口外用手機拍攝情況，此行為重複約五次，分別有4人、7人、4人、2人、2人出閘，最後另有兩人有同樣舉動，但沒有成功，只能單人出閘，在場有人催促各人「行快啲」。

發帖者稱，疑似大陸旅行團導遊手持約10張車票，帶領30多名團友集體「闖關」出閘：「導遊『嘟』一次票，幾位團友就順勢蜂擁而出，閘機因偵測到異常情況，即時亮起紅燈。」從片段所見，最多一次放行7個人，整個過程持續數分鐘，沒有港鐵職員發現或制止。

片段引起大量網民討論，紛紛於帖下留言，有人形容事件誇張，多人批評港鐵未有執法，不理解為何沒有職員阻止；有網民更認為以往採用的旋轉棍閘才可以防止這類情况。