翻牆闖港鐵柴灣車廠塗鴉列車　兩外籍男遊客離港前機場被捕

警方偵破一宗港鐵被塗鴉刑毁案。昨日（10日）柴灣車廠職員報案，指有兩名男子破壞防盜保安設施，闖入車廠塗鴉一輛停泊的港鐵列車。警方翻查「銳眼計劃」的天眼，於案發後6小時內，在香港國際機場拘捕兩名正等侯登機、欲前往澳洲及美國的外籍男疑犯。



犯人遺下兩幅1米乘5米的塗鴉。（羅日昇攝）

事發昨日（10日）下午2時許，警方接報指有兩名男子，破壞柴灣港鐵車廠圍牆頂部的防盜「登勒線」，闖入車廠，塗污一輛停泊上址的港鐵列車，遺下兩幅1米乘5米的塗鴉。港鐵職員同時在該車廂附近，發現兩名身穿著反光衣的可疑外籍男子。兩名疑犯發現車廠職員後，隨即逃離現場，並翻越一道3米高的圍牆，逃往盛泰道方向，失去蹤影。

警方發現車廠圍牆頂部部分登勒線被剪爛，相信兩名疑犯在登勒線破損位置翻越圍牆，進入車廠內部塗鴉。疑犯逃走時遺下部分犯案工具，包括9罐噴漆、一把木梯、兩件反光衣等。

疑犯逃走時遺下部分犯案工具，包括噴漆、木梯、反光衣等。（羅日昇攝）

東區警區刑事總督察陳志良指，由於港鐵車廠屬於重要的基建設施，案件涉及有人破壞車廠圍欄、闖入鐵路系統並塗鴉破壞。警方十分重視案件，交由東區警區重案組跟進。

陳稱兩名疑犯犯案後，隨即前往機場試圖離開香港。警方經過翻查大量的閉路電視，包括「銳眼計劃」的天眼及情報分析，於同日晚上約8時，即案發後6小時內，鎖定兩名外籍男疑犯。他們當時身處香港國際機場離境大堂，警方在兩人登上往美國及澳洲的飛機前，以「刑事毀壞」罪名拘捕兩人。

警方在兩名疑犯行李當中，檢獲其犯案時身穿衣著。（羅日昇攝）

東區警區重案組第一隊主管督察謝曉穎指，兩名疑犯為30歲及34歲的外籍遊客，分別報稱為裝修工人及電子商貿經理，兩人現正被扣留調查。警方在兩人的行李內，檢獲他們犯案時身穿衣著。

東區警區刑事總督察陳志良（左）及重案組第一隊主管督察謝曉穎交代案情。（羅日昇攝）

警方指出，根據《刑事罪行條例》，刑事毀壞屬十分嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可被判監10年。擅自闖入、進入鐵路處所的行為均屬違法，除了對自身安全會構成危險外，亦有機會影響鐵路設施及服務。警方呼籲任何人，包括訪港旅客，切勿以身試法。