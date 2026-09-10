油麻地展望大廈維修工吸煙｜勞工處調查　新例個半月全港發65告票

全港地盤禁煙新例實施至今約一個半月，仍有工人違規，網上流傳顯片，顯示昨日（9日）數名維修工人在搭有棚架及棚網的油麻地展望大廈天台吸煙。勞工處今日（10日）回覆《香港01》查詢時表示，已派員到場調查及跟進。



處方又稱，截至9月4日，已巡查超過3,600個建築地盤，包括涉及地盤吸煙投訴的190多個地盤；向違規吸煙者發出65張「定額罰款通知書」，以及向未有採取所有合理步驟確保地盤內沒有人吸煙的承建商，發出17張「敦促改善通知書」，並擬就其中3宗個案提出共4項檢控。此外，勞工處亦就地盤禁煙規定，共發出超過1,000項警告及口頭建議。



片中可見，大廈搭有棚架，外牆圍起棚網。工人在天台上休息期間有人吸煙聊天。（Threads/@tigerpuipui影片截圖）

早前網民上載的影片顯示，油麻地彌敦道493A號展望大廈搭有棚架，外牆圍起棚網，數名工人在天台休息聊天，其間有工人吸煙，亦人人從褲袋拿出香煙。他們身旁放滿雜物，如不慎失火，後果不堪設想。網民紛紛留言怒斥，又說「以為係天台就冇人見到」，亦有人表示要致電1823投訴。上載影片的網民稱，片段攝於昨午1時。

《香港01》記者今日（10日）下午到現場了解，天台沒有發現煙蒂。據了解大廈正進行外牆及水缸工程，管理員指一日4次巡樓，其間未曾發現有工人吸煙，但表示會關注事件，並向工人反映；有住戶則表示不擔心。

工人在天台休息期間吸煙聊天，有人從褲袋拿出準備吸煙。（Threads/@tigerpuipui影片截圖）

立法會於2026年7月15日通過以下三項有關實施建築地盤全面禁煙的法例修訂（統稱「《禁煙修例》」）：

i. 《2026年建築地盤（安全）（修訂）規例》（「《地盤修例》」）、

ii. 《2026年吸煙（公眾衞生）條例（修訂附表2）令》（「《修訂令》」）及

iii. 《2026年定額罰款（吸煙罪行）（指明主管當局及公職人員）（修訂）公告》（「《修訂公告》」）。

《地盤修例》於2026年7月17日刊憲並生效。此外，於2026年5月22日在憲報刊登的《修訂令》及《修訂公告》亦於同日生效。《禁煙修例》生效，對建築地盤的總承建商、分判商及身處地盤的任何人施加明確法律責任，規定在所有建築地盤內須全面禁止吸煙，以減低火警風險，保障工人及公眾安全。

2. 《禁煙修例》的內容包括：

i. 所有類型的建築地盤，包括樓宇修葺、維修或翻新工程等地盤，俱已指定為禁止吸煙區。住客正佔用的住宅或私人宿舍作居住用途的範圍則不包括在內；

ii. 勞工處職業安全主任（職安主任）已獲賦權負責執行所有涉及在建築地盤內吸煙罪行的執法工作。任何人在建築地盤內作出吸煙行為，職安主任會即時票控而不予事先警告。違例者將被處定額罰款3,000元；以及

iii. 建築地盤的承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保沒有人在建築地盤內使用明火點燃、吸用或攜帶燃着的吸煙產品。違例者經法院判定最高可處罰款40萬元。