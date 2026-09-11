深水埗工傷｜死者遺妻及子女陷經濟困境　工權會促僱主妥善善後

深水埗發生奪命工業意外，一名50歲姓溫工人在汝州街一幢唐樓進行外牆棚架工程期間，由天台墮下，送院搶救不治。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，死者遺下妻子與一對子女，出事後家庭面對經濟壓力。她現時希望僱主能為死者家人提供妥善的善後安排，協助度過難關。



深水埗汝州街228至230號發生工業意外，一名搭棚工人連人帶狗臂架從高處墮下死亡。現場仍有另一狗臂架釘上外牆，原本與鬆脫的狗臂架（紅圈示）一同承托數支相連鐵通形成「平台」，事後該些鐵通仍吊在外牆狗臂架上。（梁偉權攝）

死者工作拍擋透露，死者入行逾10年，與他已合作多時。他對意外感到傷心，一度哽咽說：「我哋全部人（工友）都會幫佢（死者）」，亦希望支援死者家屬。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，死者為三判工人，據悉死者過往有開工不足情況。他今晨到上址搭棚工作，其間由接近頂樓位置的高處墮下不幸身亡。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文受訪。

蕭倩文稱，死者遺下妻子與一對已成年子女，當中兒子仍在求學、女兒亦尚未就業，家庭面對經濟壓力。她形容死者太太在意外後，感到「好徬徨好大壓力」。蕭倩文指「希望僱主，無論大判二判，都向家庭提供善後嘅安排，協助度過難關」。

工權會指出，此為今年第19宗建造業死亡事故，亦是與吊棚相關的第2宗。工權會深感難過，職員已趕抵醫院跟進及陪伴家屬，將繼續提供適切協助。

天台搭有棚架。（翁鈺輝攝）

案發在今早（11日）約11時半，一名工人在汝州街228至230號進行外牆棚架工程期間，連人帶狗臂架從頂層7樓外直墮至平台，重創昏迷，送院搶救後不治。現場消息指，事發時死者有佩戴安全帶。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。屋宇署亦派員到場調查。

現場所見，大廈外牆原本以一對狗臂架托住數支相連的鐵通，形成一個「平台」供放置物品。惟事發時其中一個狗臂架鬆脫，事主連人帶架墮樓，狗臂架則跌於天井。餘下的一個狗臂架則仍然釘在外牆，原本作為「平台」的鐵通仍吊在狗臂架上。

有業界估計，可能是大廈外牆石屎或結構不穩固釀禍，提醒工人進外戶外工程期間，必須評估石屎結構是否穩固，使用獨立救生繩，將自己掛在牢固點。

深水埗汝州街228至230號發生工業意外，一名搭棚工人連人帶狗臂架從高處墮下死亡，警員到場調查。（翁鈺輝攝）