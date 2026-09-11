何文田P牌私家車剷行人路掃冧路牌　3途人送院　司機涉危駕被捕

何文田今日（11日）發生嚴重車禍。下午5時42分，據報一輛電動私家車沿忠孝街行駛，駛至迦密中學對開時，懷疑失控剷上行人路，撞到數名途人，據報有傷者一度昏迷。



救援人員趕至，發現一男兩女傷者，全部人均清醒，送往伊利沙伯醫院救治。現場所見，掛有「P牌」的電動車仍然停在行人路上，車頭損毀、有零件鬆脫，擋風玻璃破裂，男司機被帶上警車協助調查，其後涉「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。



現場路牌被撞至連根拔起。（梁偉權攝）

+ 1

醫院所見，其中一名傷者傷勢較重，要用氧氣罩須協助呼吸，戴上頸箍臥於擔架床送院。另一女傷者坐在擔架床上，頭部及手部均包紥。一名男傷者則雙膝紥上繃帶，自行步入急症室。消防到場救援。

現場地上遺下大灘血跡，一個路牌遭撞至「連根拔起」，有垃圾桶亦被撞至爆開。警方正調查事件起因。

警方表示，一輛私家車沿忠孝街往愛民邨方向行駛，當駛至上址對開時，懷疑失控衝上行人路，並撞到行人路上的途人。26歲姓陳司機通過酒精測試及快速口腔液測試，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，他現正被扣留調查。

人員接報到場，3名途人受傷，一名41歲姓胡內地女子頭傷、背傷、腳傷；48歲姓張內地女子則頭傷、手傷；一名31歲姓黎男子腳部受傷。3人均清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

傷者被往伊利沙伯醫院治理。（梁偉權攝）