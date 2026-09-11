元朗爆水管｜供水傍晚6時復常　水務署：將分階段換整段100米喉管

元朗青山公路近大棠路輕鐵站今早（11日）爆水管，大量黃泥水湧出行人路及馬路，一度影響食水供應。水務署晚上在「滴惜仔」facebook公布完成搶修，食水供應已於下午6時恢復正常。



水務署於附近設置街喉及水箱提供臨時食水。（滴惜仔 Water Save Dave／Facebook）

事件涉及一條直徑300毫米的食水供水管。水務署指，由於涉事水管為爆裂風險較高的石綿水泥食水供水管，該署會與警務處、運輸署及路政署緊密協調，徹底更換整段長約100米的喉管，代替局部修復，從而減少因水管滲漏對附近居民造成的影響。

因要更換整段水管，為配合工程需要，水務署工程團隊會於該段行人路，分階段進行水管更換工程，並會安排於晚間用水高峰期後才停水接駁新水管，減少工程對市民的影響。

《香港01》記者今早（11日）到現場視察，發現一段約150米的路面有積水，並夾雜有泥沙碎石。巿民趕返工趕返學，唯有設法避過以免浸濕鞋襪，有人踏上店舖門口的台階，有乘客跨步跳過水窪上車。警員在場指揮交通及提示市民小心過路。

有巿民抱着牆身走動。（羅敏妍攝）

爆水管位置在青山公路元朗段、大棠路輕鐵站對開，行人路有磚頭被冲散，稍微下陷，黃泥水湧出，受影響路段約150米。港鐵派員在馬路及輕鐵路軌之間搭沙包，防止黃泥水湧入影響交通。市民行經亦緊貼店舖門外，小心翼翼；更有人抱着牆壁走動。現場有巴士公司職員維持秩序，協助乘客繞過水窪上車。

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現場有食店職員稱，疑為食水管爆裂，暫時沒有食水供應。其中一間兩餸飯店的職員早上透露，店舖原定上午10時營業，平日此時段已在準備食材，但因爆水管無水可用，唯有「等佢整好先開到檔」。