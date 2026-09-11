銅鑼灣七人車切線險撞被砵　司機亮剪喝罵　涉管有攻擊性武器被捕

網上流傳一段車CAM，顯示周三（9日）兩名司機因在銅鑼灣為切線問題爭執，其中切線幾乎撞到另一車的司機，更亮鉸剪指嚇對方。警方表示，於9月10日接獲相關報案，同日以涉嫌「管有攻擊性武器」拘捕涉案73歲男子。



七人車司機手持大鉸剪指向片主。（車cam L（香港群組）影片截圖）

片段顯示事發在9月9日下午5時46分，片主駕車由銅鑼灣邊寧頓街轉入怡和街，其間右邊一輛豐田七人車突然切線駛入，險釀碰撞。片主響號示警兼爆粗大罵「乜X嘢呀你！」、「X你老母XX！」身穿裇衫西褲的七人車司機亦怒氣沖沖，手持大鉸剪落車指向片主。

片主質問：「你嚇鬼呀？」七人車司機反嗆：「我剪你呀，再X吖！剪唔X剪你，我最X多坐監！」雙方爆發激烈粗口罵戰。片主揚言：「我有Cam㗎！」最終七人車司機一邊罵一邊返回七人車。

影片引起網民議論紛紛，有網民認為七人車司機觸犯法例，應該報警處理：「報警拉得，攻擊性武器」、「恐嚇喎，仲要擸架撐，不小心駕駛、藏有攻擊性武器再加埋呢條罪，真係入去慢慢坐啦」、「已經犯意圖傷人罪」；亦有網民理性分析，認為雙方均有問題，「畀人攝到位只怪你技術差, 有乜X嘢好X呢」、「佢唔啱，但你脾氣都好差，比人cut小小就響個長安咁嘈，自己又咁噪，影響心情，凡事都唔順利呀。」

警方表示，灣仔警署9月10日接獲一名私家車男司機報案，指於9月9日下午約6時，在灣仔怡和街因道路使用問題，與另一名私家車男司機發生爭執，其間被該名司機以一把剪刀指嚇。

經調查後，人員9月10日晚上在灣仔區，拘捕該名73歲本地男子，涉嫌「管有攻擊性武器」，他已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。案件交由灣仔警區刑事調查隊第六隊跟進。