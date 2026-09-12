警油尖打擊無牌賣酒巡查多處　檢逾$2萬酒精飲品　5人被捕

警方表示，油尖警區人員昨日（11日）在區內進行代號「戰馬」行動，打擊無牌賣酒等非法活動，檢獲209罐啤酒、41支烈酒、3支香檳及兩支白酒，市值共約2.5萬元，總共拘捕5人。



警方拘捕涉案女子。（警方提供）

油尖警區反三合會行動組在佐敦道一間酒吧拘捕一名60歲本地男負責人及一名39歲本地女職員，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。

另外，油尖警區特別職務隊亦在炮台街一間餐廳拘捕一名46歲外籍女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。油麻地分區雜項調查隊人員則在油麻地吳松街一間歌座拘捕一名60歲本地女職員，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。

此外，尖沙咀分區雜項調查隊人員在尖沙咀加拿分道一樓上派對房間拘捕一名二十七歲本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」。

據了解，該名被捕外籍女子來夙印度，持有本港身份證。

警方強調，根據本港法例，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁兩年。市民於沒有領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元。警方呼籲市民，外出消遣及用膳時應多留意光顧的食肆及酒吧是否持有及展示有效酒牌。如有懷疑，可於網上搜尋領有酒牌的處所名單，以免觸犯法例。