馬鞍山恆安邨雙屍｜夫婦同患「三高」　需定期覆診　妻失智症5年

馬鞍山恆安邨昨日（11日）揭發雙屍命案，一對七旬夫婦被發現倒斃屋內。消息稱，二人均有長期病患，要定期覆診，其中女死者患失智症約5年。他們最後露面是上月底，之後再沒有離家，相信死去一段時間，死因有待檢驗確定。警方列屍體發現案，由沙田重案組調查。



男女死者遺體（中及右）由仵工移走。（李家傑攝）

現場是恆安邨恆日樓一個單位，而恆安邨是租者置其屋計劃下的屋邨。消息稱，男死者姓曾72歲，妻子姓廖74歲, 同為退休人士。二人育有一女兩子，各人婚後遷出並不同住。兩夫婦均有高血壓、糖尿病及高血脂；其中女死者患有失智症約5年，2人定期到沙田威爾斯醫院覆診。

有街坊於本周一（7日）起，發現單位傳出異味，曾多次向管理處投訴；但管理處職員巡查後未有發現可疑。直至昨日（11日）晚上8時左右再有人報案指該單位傳出異味，人員接報到場破門入屋，發現夫婦2人倒臥客廳地上，身體有屍蟲出現，明顯死亡。

現場門窗鎖上，沒有搜掠或打鬥痕跡，兩具遺體也沒有可疑傷勢；初步估計他們死去最少三至四天，警方列發現屍體案件處理，交由沙田警區重案組接手調查。

鄰居指夫婦倆關係良好，並無結怨或債務糾紛，而大廈閉路電視顯示，他們於上月31日上午11時左右購物回家後再沒離開。

警員陸續離開大廈。（李家傑攝）

消防到場。（讀者提供）

消防和救護到場。（讀者提供）