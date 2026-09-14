警一連12日新界南打擊交通違規拘8人　包括網傳閉目垂手男司機

有鑑於新界南交通意外數字上半年有輕微上升趨勢，警方一連12日在新界南總區的主要幹道展開針對性執法行動，配合無人機陸空搜證，重點打擊危險駕駛、超速駕駛、非法改裝車輛等罪行。行動中，警方共發出1799張定額罰款告票及扣查42輛懷疑非法改裝私家車，並拘捕8名男女，其中包括一名涉嫌「飄移」的22歲男子。警方調查發現他正是近日出現在Instagram限時動態，駕車過隧道時閉眼兼垂手的男子。不過，涉事路段為港珠澳大橋往珠海方向，屬於內地管轄範圍，警方無執法權限，無法對其提出起訴。



一名駕駛平治私家車涉嫌「飄移」的22歲被捕男子，與近日出現在Instagram限時動態，私家車過隧道時閉上雙眼兼放開手駕駛的男子為同一人。（蔡正邦攝）

新界南總區交通部執行及管制組督察李勝輝表示，今年1月至6月的交通意外數字有輕微上趨勢，涉及死亡案件亦有上升。因此新界南總區人員重點打擊造成交通違法行為。人員在新界南總區多條主要幹道進行針對性行動部署，配合無人機，重點打擊危險駕駛、超速駕駛及非法改裝車輛等罪行。行動中，警方拘捕7名男司機及1名女司機（22至50歲），分別涉嫌「販運危險藥物」、「危險駕駛」、「未能提供呼氣樣本」及「被通緝人士」。

22歲男涉「飄移」危駕被捕 揭為網傳「閉眼垂手」男司機

據了解，其中一名涉嫌「飄移」危駕的22歲男子。警方發現他正是近日網上瘋傳駕車時「閉眼垂手」的男司機，惟涉事路段位於港珠澳大橋往珠海方向，屬於內地管轄範圍，香港警方因無執法權限，故無法就該段影片對其提出起訴。

坐在駕駛座的男司機竟然閉上雙眼。

行動中，警方共發出1799張定額罰款告票，包括258張超速告票，更有23輛車懷疑涉嫌超過路面限速30公里以上，被票控將會扣減5分。此外，警方針對不專注駕駛，共發出666張「駕駛時使用手提電話」，警方接獲42輛私家車懷疑涉非法改裝，所有涉案車輛已遭扣留於大欖涌車輛扣留及檢驗中心以作進一步檢驗。

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另外，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員昨日（13日）及今日（14日）在區內展開代號「徹剿」的執法行動。透過情報收集、分析及調查，警方策劃相應拘捕行動，重點打擊危險駕駛及非法改裝車輛等罪行。

警方經深入調查及翻查大量閉路電視片段後，鎖定3輛涉嫌在道路上危險駕駛（俗稱飄移）及衝破警察路障，涉嫌危險駕駛的私家車。3名年齡介乎為22歲至27歲的本地男子，均涉嫌「危險駕駛」被捕。其後警員搜查其中一名23歲男司機的車輛時，發現一批懷疑可卡因及大麻花，遂以「販運危險藥物」罪將他拘捕，被捕人現正被扣留調查。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。同時，警方強調，任何人在道路上危險駕駛均屬嚴重交通罪行，對其他道路使用者構成極大危險。根據相關法例，違例者最高可被判監禁3年、罰款2.5萬港元及停牌最少6個月。

警方呼籲市民切勿以身試法，並會繼續在各區展開執法行動，嚴厲打擊各類違法行為，以確保道路安全及維護社會治安。

警方重申，根據《道路交通條例》，危險駕駛屬於嚴重交通罪行，一經定罪，最高可處罰款2.5萬元和監禁3年；違法的司機亦至少會被停牌6個月。市民切勿以身試法。