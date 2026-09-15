筲箕灣非禮CCTV片︱女子遭紅衫男尾隨　起飛腳踢開　熱心男急護花

筲箕灣發生非禮案。今日（15日）凌晨1時許，一名女子報案指在南安里突然遭一名男子用繩索勒頸，並觸碰胸口非禮。網上流傳影片可見，涉事紅衫男子若無其事，更欲靠近，有熱心市民上前斥喝制止，事主受驚哭泣；其後警員到場調查，最終以「非禮」罪當場拘捕該名29歲馮姓男子。



《香港01》記者今早回到現場了解，南安街有地舖的閉路電視拍攝到事主獨自面對紅衫男的情況。當時紅衫男從後尾隨事主，並不斷靠近，事主見狀即「起飛腳」將紅衫男踢開，惟紅衫男沒有離開，反而繼續步步進逼。事主節節後退，直至一名身穿白色背心及短褲男走出，站在事主前方阻擋紅衫男靠近。



紅衫男從後尾隨事主，事主見狀「起飛腳」踢，惟紅衫男沒有因而離開，反而步步進逼靠近。（受訪者提供）

《香港01》記者今早回到現場了解，南安街一地舖有閉路電視的角度拍攝到部分經過，但由於影片沒有聲音，未知對話細節。片中顯示時間為凌晨1時正，事主首先甫入鏡頭，事主步行至筲箕灣道兒童遊樂場對開，屢次回頭察看。

紅衫男及後出現，二人分隔數米遠，期間紅衫男趁事主背向他時，逐漸從後靠近，事主見狀立即「起飛腳」踢向他，但紅衫男反而步步進逼，事主唯有節節後退。不足十多秒，一名白色背心短褲的男子落樓，立即站在事主前方，阻擋紅衫男靠近，並舉起手機拍攝，影片到此結束，全程約1分鐘。

網上社交平台Threads流傳相關帖文，帖主稱一名男子持繩索箍向女事主的頸部並非禮，指「好彩沿路有路人幫手報警處理，女仔先冇事」。片段顯示，涉事男子身穿紅色波衫，頂住大肚腩；鏡頭外一名女子女子泣不成聲，哭道：「佢啱啱箍我頸呀！」站在她身旁的男途人立刻將她拉近身邊保護，並厲聲喝問紅衫男：「你做咩事啊？」同時安慰女事主：「無事、無事，我哋喺度。」

另一片段中紅衫男緩緩走近拍片者，男途人多次喝止：「你做咩事啊？」並向其他途人解釋求助：「佢（紅衫男）箍人頸呀！箍女仔頸呀！幫手報警。」女子受驚哭泣：「佢啱啱箍我頸呀！我啱啱喺條街行過，然之畀佢箍我條頸。」男子連聲安慰：「無事、無事，我哋喺度，我哋三個男仔。」之後便協助她報案，其後片段顯示警員到場，向該男子問話調查。

帖主中有數段相關片段，片中拍到懷疑涉案男子，他身穿紅色波衫短褲，一名女子泣不成聲：「佢啱啱箍我頸呀！」（_fatcheung_／Threads）

據知，當時馮男突然從後雙臂環抱事主繼而非禮。經初步調查，二人互不相識，案件將交由東區警區刑事調查隊第七隊跟進。

警方在場問話。（_fatcheung_／Threads）