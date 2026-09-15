鴨脷洲利東邨雙屍｜社恐兄隱蔽10年不見家人　疑弟猝死失照顧同亡

鴨脷洲利東邨昨日（14日）揭發雙屍命案，分別55歲及53歲的兩兄弟陳屍單位內。據了解，55歲兄疑患社交恐懼症，長期與人斷絕來往，即便父母胞姊亦有10年不相見，只靠53歲弟弟照顧，兄弟相依為命。事件懷疑胞弟猝死後，胞兄無人照顧，終致暴斃家中。



兩名死者姓梁（53歲及55歲），自2003年起便同住於此，單位是他們父母早年購置的；而父母及長姊並不同住。

據悉，梁兄被發現時倒臥廁所內，只穿着內褲，遺體已呈黑及腫脹狀態；梁弟則仰臥倒在房間內的床鋪，屍體已分解有屍蟲、骨骼外露。

據了解，55歲兄長期與人斷絕來往，即便父母胞姊亦有10年不相見，只靠53歲弟弟照顧，相依為命。（陳浩然攝）

梁兄自幼疑有社交障礙 從未求醫

消息稱，梁兄自幼有嚴重的社交迴避傾向，但沒有求診；包括家人在內，他極少與人交談，迴避一切社交互動；中四輟學後曾擔任電力廠技術工一年，此後便告失業，依賴弟弟照顧生活。

至於梁弟亦性格內向，中四輟學後曾擔任金匠數年，其後便停止工作，經濟上依賴雙親，每月自動轉帳約17,000元給他，作為兩兄弟的生活費。

梁兄缺席家庭聚會 10年不曾相見

梁弟最後一次出席家庭聚會是今年的大年初二（2月18日），當日梁兄並沒出席，由於他對社交活動有恐懼症，家人已超過10年未曾相見，其年邁父母亦因行動不便，無法前來探望。 胞姊在此日之後，亦沒再收到二弟的WhatsApp回覆。

雖然胞姊每隔一個月會定期探訪兩位弟弟，但只是將附有現金的手寫信件投入信箱，當敲門無人應答時便直接離開。而單位的開銷，例如水電費，均由父親的帳戶自動轉帳，7月及8月的用電量亦是正常水平。

鄰居稱甚少見兄弟二人同行：「多數一個人出入」

鄰居向記者表示，與兄弟二人並不熟稔，平常甚少打招呼。以鄰居所知，兄弟入住逾20年，甚少一同出入，「多數單拖」。他憶指兄弟「行得走得」不像患病，不過他留意到二人出入單位的時間，估計都沒有工作。鄰居又提到，未曾聽過同層有人大吵大鬧或有爭執聲，又指在其單位內沒有傳出異味，直至昨日才知悉兄弟雙雙離世。

涉事單位重門深鎖。（陳浩然攝）

梁弟猝死後 梁兄無法自理斃命

警方經調查，初步相信梁弟於數周前離世，以致梁兄無法自理，最終於本周離世，惟死因仍有待驗屍後確定，初步相信事件無可疑，列屍體發現案，由香港仔警區雜項調查隊跟進。

利東邨東業樓發生命案，兩兄弟倒斃單位內；探員到場調查。（左朗星攝）

案發於昨日（14日）下午2時32分，警方接獲利東邨東業樓保安報案，指一個單位傳出臭味。人員到場破門入內發現兩名男子，經救護員檢驗後證實他們均已死亡。

利東邨東業樓發生命案，兩兄弟倒斃單位內。（左朗星攝）