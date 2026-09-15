警破Pokémon卡騙案拘4人　稱「轉數快」錯戶口　重覆轉帳呃$10萬

警方偵破一個在Facebook買賣Pokémon卡的網上詐騙集團。騙徒在社交平台刊登熱門卡牌廣告吸引買家，並派「車手」進行面交，期間訛稱收不到款項或轉錯戶口，誘騙受害人重複透過「轉數快」（FPS）或現金支付第二次款項。



警方於昨日（14日）採取行動，以「欺騙手段取得財產」罪拘捕2男2女（28至34歲），涉嫌與6宗同類案件有關，騙款總額約10萬1千元。其中一宗單一最大金額，單張卡涉值約3萬元。警方正追查幕後主腦及其他涉案人士去向。警方指，有人疑受到網上招募，協助進行Pokémon卡交收工作，以換取約港幣3,000元報酬。



騙徒在Facebook出售Pokémon卡，派「車手」與受害人進行當面交易，期間，指示使用「轉數快」（FPS）進行轉賬交易。轉賬後，騙徒聲稱受害人轉錯戶口，或未能收到款項，要求再一次用「轉數快」或用現金支付第二次款項。（戴慧豐攝）

騙徒以「避免收到假鈔」為由 須用「轉數快」轉帳

西區警區早前接獲多宗報案，報案人在社交平台購買熱門收藏卡時遭遇詐騙。首先，騙徒在Facebook社交平台上，刊登出售熱門收藏卡的廣告，吸引受害人。當受害人同意購買後，騙徒會指派下線成員（俗稱「車手」），與受害人進行當面交易。交收期間，車手會以「避免收到假鈔」等理由，要求受害人必須使用「轉數快」（FPS）進行轉賬交易。

當受害人轉賬之後，車手就會當場聲稱受害人轉錯戶口，或未能收到款項，要求受害人再一次用「轉數快」或用現金支付第二次款項。同時，第一次的轉數快戶口收款人亦會口頭承諾受害人，當銀行核實多付款項後，會退還予受害人。受害人雖然最後順利交易得到收藏卡，惟該戶口收款人隨即失聯，受害人亦一直收不到任何退款。受害人方知受騙，報警求助。

警方西區警區刑事支援隊高級督察梁子祺交代案件。（戴慧豐攝）

有人稱受到網上招募 以換取約港幣3000元報酬

警方經過深入調查，透過「銳眼系統」進行分析，成功鎖定多名涉案人士身份，於昨日（14日）早上展開拘捕行動。探員涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」拘捕兩名本地男子以及兩名本地女子，年齡介乎28至34歲，他們涉嫌與6宗發生在港九各區，涉及Pokémon卡買賣詐騙案有關，涉案總金額為港幣10萬1千元。據悉，單張卡最高涉值達3萬元。

行動中，警方於被捕人住所內，搜獲大量證物，包括多部流動電話，作警方進一步檢驗。消息指，4名被捕人角色均為「車手」，當中一名被捕人有黑社會背景，4名被捕人現正被扣留調查。亦有人向警方聲稱，受到網上招募，協助進行Pokémon卡交收工作，以換取約港幣3000元報酬。案中，騙徒利用同一電話不斷轉換「轉數快」戶口，警方調查行動仍然在積極進行中，不排除有更多人士被捕。

警方：如對方稱未收到錢或過錯戶口 切勿盲目再次付款

警方西區警區刑事支援隊高級督察梁子祺提醒，市民進行線上交易或當面交收時，需要保持警惕。用「轉數快」轉賬之前，一定要仔細核實收款人姓名及他們的戶口資料。如果對方在完成轉賬後聲稱未收到錢，或者過錯戶口，切勿盲目再次付款。

警方提醒付款前可使用警方的防騙視伏器Scameter，或防騙視伏App，輸入對方社交平台賬號、電話號碼或者「轉數快」戶口等，評估詐騙風險。（警方網頁圖片）

付款前可使用警方的防騙視伏器Scameter，或防騙視伏App，輸入對方社交平台賬號、電話號碼或者「轉數快」戶口等，評估詐騙風險。警方亦呼籲，切勿輕信網上高報酬、免經驗的招聘廣告，代收貨款或處理來歷不明的款項，隨時會觸犯法例。

警方強調，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。如懷疑受騙，請即致電防騙易熱線18222。