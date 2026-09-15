鴨脷洲利東邨雙屍｜藥物及心理治療可治社恐症　社工籲及早治療

鴨脷洲利東邨昨日（14日）揭發雙屍命案，分別55歲及53歲的兩兄弟陳屍單位內。據了解，55歲兄疑患社交恐懼症，除胞弟外拒絕與其他人接觸，即使是父母和胞姊也未能相見，而53歲弟亦性格內外，沒有向外尋求協助，結果兩兄弟悄然沒聲地離開，令人慨嘆。



有社工指，社交恐懼症是情緒病焦慮症的一種，若及早發現，予以適當的治療和跟進，是可以減輕症狀。不過社工補充，社交恐懼症並不影響自我照顧的能力及智能，不排除案中的哥哥有其他症狀，影響其行為，而又未被醫生判斷及治理。



據了解，55歲兄長期與人斷絕來往，即便父母胞姊亦有10年不相見，只靠53歲弟弟照顧，相依為命。（陳浩然攝）

兩名死者姓梁（53歲及55歲），哥哥叫「阿輝」、弟弟叫「阿龍」。據了解，阿輝自幼有嚴重的社交迴避傾向，極少與人交談，迴避一切社交互動；中四輟學後曾擔任電力廠技術工，但只一年便告失業，此後完全依賴弟弟照顧生活。至於阿龍性格內向，中四輟學後曾擔任金匠數年，其後便停止工作，經濟上依賴雙親接濟；二人從沒有求診治理。

社恐是焦慮症的一種 有藥可治

為精神復原人士提供協助的康和互助社聯會中心主任鄒長順（註冊社工）指出，社交恐懼症是精神科焦慮症的一種，患者對狀態顯得焦慮、擔心和害怕，繼而心跳加速、流汗和顫抖等等。

社交恐懼症令病人無法有正常的社交活動，病人也會感到氣餒和沮喪，因而更加逃避。社交恐懼症可以通過心理治療及藥物去醫治，只要及早尋找正確的治療，治癒率一般很高，讓病人可以重過正常的社交生活。

鄒長順強調，社交恐懼症並不影響自我照顧的能力及智能，「社恐患者亦可以叫外賣，掛喺門口」，不排除案中的哥哥有其他症狀，影響其行為，而又未被醫生判斷及治理。

梁氏兄弟築起高牆，未有及時求助，終至發生悲劇。（陳浩然攝）

全港24間精神健康綜合社區中心 協助轉介治理

鄒長順續稱，現時全港有24間精神健康綜合社區中心，有社工及心理學家駐守，部分更有護士協助。巿民有需要可以前往求助，經初步了解後再作轉介。他指出及早診斷，以免錯失最佳介入時期，長大後症狀可逐步減輕。另外，也有不同機構提供24小時熱線，為巿民提供精神及情緒支援，建議巿民適切使用。

利東邨東業樓發生命案，兩兄弟倒斃單位內；探員到場調查。（左朗星攝）

案發於昨日（14日）下午2時32分，警方接獲利東邨東業樓保安報案，指一個單位傳出臭味。人員到場破門入內發現兩名男子，經救護員檢驗後證實他們均已死亡。

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線 及WhatsApp ：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

明愛向晴熱線﹕18288

利東邨東業樓發生命案，兩兄弟倒斃單位內。（左朗星攝）