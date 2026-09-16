掃管笏村傳殺狗疑雲　目擊者聽聞：劏狗食　警方無發現列雜項處理

新界大欖掃管笏村發生殺狗驚魂。昨日（9月15日/星期二）有附近住客在停車場泊車期間，意外聽聞懷疑有人偷狗，並打算烹煮狗隻食用，因擔心狗隻生命安全，該名女住客立即向動物救援組織「毛守」求助，同時暗中追查涉事單位，惟過程中反被多名男子跟蹤及偷拍。「毛守」創辦人Kent到場後報警求助，警員前往村內搜索。



警方指，昨晚9時42分接獲報案，掃管笏村路一名63陳姓男子被指會殺害動物食用，遂派員到場，警員進入陳男單位調查，沒有任何發現，列作「雜項」處理。



多名警員到場追查事件。（戴慧豐攝）

目擊者歐小姐表示，昨日下午5時半左右，她收工後將車泊在掃管笏村的停車場。期間發現一個人在附近一個養蜂場對開大聲傾電話，語氣浮誇：「捉咗隻狗、紅色狗帶，大過呀邊個嗰隻，今晚劏X咗佢」，又指「夠兩家人食」。

歐小姐聞言大驚，不知所措，只好打電話予「毛守」求助，期間疑因發出聲音，對方立即有所警剔及不作聲。該名男子隨後步離上址。歐小姐由於擔心狗隻安危，暗中尾隨，期間聽到該男子向另一個阿嬸及一個阿伯表示：「買好晒藥材喇，今晚煮」，並強調多次是「紅色狗帶嗰隻」。

她隨後走到山坡上等毛守到場，期間發現下面停車場位置，有一名男子不停望着她，視線一直跟隨；當行落斜路到一間地產舖對開時，另一名男子不停打量她及偷拍，她隨即利用經過的巴士作掩護，遮掩視線衝過對面馬路。她直言，由於他們的樣子太普通，沒有留意之前有否見過，只知大聲講話的男子年約70歲。

大批警員到場調查。（戴慧豐攝）

她直言，一聽到就覺得毛骨悚然，但她不知怎樣處理，所以未有報警，只向毛守求助；毛守則建議她報警，及記下可疑人的樣貌、位置等。歐小姐指，這地方平時養了很多狗，又聽聞較早時附近有人搵狗，而且又有人懷疑跟蹤她，「冇咁橋嘅？」

毛守Kent則事後到達現場，並報警求助。他指，如遇到可疑情況，「可以影到相就影相啦，跟住發個位置畀我哋啦，同埋小心注意人身安全。因為如果真係食狗肉，嗰啲人都比較麻煩」。他又指，歐小姐「都好驚啦」，於是着她先行回家，等到他到場才出來。

毛守Kent到場後報警求助。（羅日昇攝）

Kent又指，最初「我哋唔敢報警住，因為嗰個地方都比較隱蔽，要搵嘅，我諗警察嚟到我哋一齊過去」，最終他亦於晚上9時許報警。

多名警員事後趕到現場，並在村內一帶搜索。期間記者聽到有多頭狗隻狂吠。惟至昨晚11時，暫仍未有新進展，去到翌日（16日）凌晨，警方沒有發現便收隊。