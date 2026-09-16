深水埗警搗非法賭場　檢4釣魚機拘9人　同一單位一年內第二次涉案

深水埗警區特別職務隊第二隊人員根據線報及經深入調查後，今日（16日）下午突擊搜查北河街64號一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，搜獲4部釣魚機、一批賭具及小量賭款。行動中，人員共拘捕9人，當中包括一名41歲姓賴本地男子，涉嫌「管理賭博場所」；其餘一名內地女子、6名本地男子及一名本地女子，年齡介乎35至50歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。



據了解，此次是警方於一年內，第二次在上址搗破懷疑賭博場所。人員於2026年1月曾經在上址單位拘捕多人。 根據情報，深水埗警區特別職務隊第二隊人員發現該單位近日有懷疑賭博活動，遂採取行動。警方行動仍在進行中。

警員以涉嫌「管理賭博場所」及「在賭博場所內賭博」拘捕9人。（警方提供）

警方呼籲，根據香港法例148章《賭博條例》第15條，任何人身為任何處所或場所的擁有人、租客、佔用人或管理人，明知而准許或容受該處所或場所或其任何部分，開放、維持或使用作為賭場，即屬違法，一經定罪最高可判處罰款50萬港元及監禁7年。

警員以涉嫌「管理賭博場所」及「在賭博場所內賭博」拘捕9人。（警方提供）

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博均屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁9個月。