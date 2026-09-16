警員朱振國執勤截查持刀男遭割頸　慘成植物人21年後離世

警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年拔刀割傷頸部，他負傷追捕對方，結果因失血過多致腦缺氧，慘成植物人，全身癱瘓；他翌年獲政府頒授金英勇勳章，表揚其英勇行為。



案發21年後，近日傳出朱振國生命垂危的消息，據知其親友和同事已接獲通知趕往醫院探望。消息指，朱振國於9月16日在廣華醫院離世，終年52歲。《香港01》記者曾在9月15日及16日到據報他留醫的病房觀察，當時病房內外平靜。



《香港01》9月15日到廣華醫院了解，據知朱振國留醫的病房外平靜。（左朗星攝）

翻查資料，2005年7月19日早上，當年23歲的青年廖智勇懷刀欲行劫途人，在保安道市政大廈外，遭獨自巡邏的朱振國截查。廖拔刀割傷朱的頸部後逃走，朱負傷繼續追捕，結果因失血過多，致腦缺氧而全身癱瘓，成為植物人。

朱振國2005年受傷後，2016年時仍在醫院療養，其女兒（左）和妻子（右）到醫院探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）

行兇的廖智勇在案發同日下午，於地鐵太子站向另一名警員自首。他於2006年4月，在高等法院承認藏有攻擊性武器及拒捕傷人兩罪，被判入獄6年。但律政司認為刑期過輕，向上訴庭提出刑期覆核，至2007年1月上訴庭將廖的刑期增至10年。他早年向監管下釋囚委員會申請假釋，委員會鑑於他初犯、年輕及在獄中行為良好獲假釋，但須一直接受感化官監管，至刑期屆滿為止。朱振國的太太和母親均曾透露，不會原諒廖智勇。

廖智勇因案件被判監10年，現已出獄。（資料圖片/陳雯慧攝）

案發翌年（2006年），香港特區政府向朱振國頒授金英勇勳章。當年政府在嘉許語指出，朱振國遇襲後雖然血流如注，仍表現出無比勇氣，負傷窮追，勉力企圖逮捕仍手持利刃的兇徒，直至因失血過多才不支倒地。他「甘冒生命危險執行職務，奮不顧身，堪稱英勇行為的最高典範」。

過往多名前任警務處處長曾到醫院探望朱振國。朱太曾表示，當中對李明逵的印象最深刻，她笑說：「我唔記得果名，果個高佬（即李明逵），好好人。」朱母同樣認為李明逵是「最有心」。

2007年，時任警務處處長鄧竟成、行動處處長曾偉雄，以及刑事及保安處處長李家超，到廣州軍區廣州總醫院探望朱振國。當時《警聲》報道，鄧竟成對朱振國在自行吞嚥流質食物方面有良好進展感到高興；探訪期間，朱振國精神狀態良好，並不時以眨眼動作示意。