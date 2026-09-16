粉嶺爆食水管變黃河　九巴駛經死火　祥華邨多幢停水3小時｜有片

粉嶺發生爆水管事故。今日（本周三/9月16日）晚上10時32分，警方接報指，新運路和粉嶺車站路交界行人天橋近祥華邨有食水管爆裂，現場出現路陷。警員接報到場，發現水深約一呎，黃泥水一度湧到祥華邨，受影響範圍大約20米乘20米，警方通知水務署到場處理。



水務署翌日（本周四/9月17日）凌晨1時許在Facebook專頁「滴惜仔」指出，昨晚（16日）接獲報告指粉嶺新運道近祥華邨入口有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑200毫米的食水供水管，用作供應食水及沖廁水予祥華邨。在關上水掣後，現場已停止湧水。署方正與屋邨管理處協調進行供水調度，以盡量減少受影響範圍。



為審慎起見，署方已為受影響用戶安排臨時食水，包括陸續放置2架水車及20個水箱於受影響範圍附近方便市民取用，並派出「供水特攻隊」主動為有需要用戶送上食水。署方工程團隊正全力進行水管維修，並會盡快完成有關水管維修工程。署方已就事件與北區民政事務處、房屋署、區議員及相關屋邨管理處保持緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助。



水務署同日凌晨近2時在Facebook專頁「滴惜仔」更新指，就粉嶺新運道近祥華邨入口的水管滲漏事故，署方工程團隊已經完成供水調度，祥華邨的食水及沖廁水供應已於凌晨約1時半起陸續恢復正常。署方工程團隊正繼續全力進行水管維修，並會盡快完成有關水管維修工程，署方感謝受影響市民的體諒。



現場大水浸，途經車輛需要涉水而行。（Facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」影片截圖）

根據網上圖片，現場大水浸，儼如「黃河」，途經車輛需要涉水而行，九巴一度路經上址無法駛走，途人連嘩數聲，乘客需要下車「踩水」。

Facebook專頁「祥華社區生活誌」表示，「全邨多座無水」，希望水務署安排水車到場，「管理公司職員全部返緊嚟幫手」，其他網民都表示「祥華邨好多座都無水，要等水車」、「點沖涼」、「水浸街」、「好誇張」。

現場大水浸，途經車輛需要涉水而行。（Facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」）

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